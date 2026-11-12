GTA 6 su PS5 Slim: basta la memoria interna o serve un SSD?

Chi sta pensando di acquistare una PS5 Slim per giocare a GTA 6, oppure possiede già la console e ha intenzione di prendere il gioco fin dal day one, si sarà probabilmente posto una domanda molto pratica. Lo spazio interno basterà davvero per installare il nuovo kolossal di Rockstar? La preoccupazione è comprensibile, perché un titolo di questa portata non passa certo inosservato quando si tratta di occupare memoria. La buona notizia è che, almeno sulla carta, non c’è alcun bisogno di correre ai ripari comprando in fretta e furia un SSD esterno.

Quanto potrebbe pesare GTA 6

Il punto di partenza è una stima. Secondo le indicazioni circolate finora, GTA 6 potrebbe richiedere circa 230 GB per l’installazione. Si tratta di una cifra importante, inutile girarci intorno, e rende bene l’idea delle dimensioni del progetto su cui Rockstar sta lavorando. Va però sottolineato che parliamo di un valore indicativo e non di un dato ufficiale definitivo, quindi il peso effettivo del gioco potrebbe anche discostarsi leggermente da questa soglia.

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Detto questo, anche prendendo per buona la stima, lo spazio messo a disposizione dalla PS5 Slim dovrebbe essere sufficiente per accogliere il titolo senza troppi patemi. In altre parole, chi accende la console per la prima volta oppure ha la memoria ancora in buona parte libera non dovrebbe incontrare ostacoli al momento del download. Il nuovo capitolo della saga potrà trovare posto sul disco interno della console senza costringere nessuno a fare acquisti aggiuntivi prima dell’uscita.

Quando serve davvero un SSD aggiuntivo

C’è però un’eccezione che vale la pena considerare con attenzione. Il discorso cambia se la memoria interna risulta già molto piena. Chi negli anni ha accumulato una lunga lista di giochi installati, magari senza mai fare un po’ di pulizia, potrebbe ritrovarsi con margini ridotti proprio nel momento meno opportuno. In quel caso i circa 230 GB richiesti dal titolo di Rockstar potrebbero non entrare, e diventerebbe necessario liberare spazio prima di procedere con l’installazione.

È proprio questa la situazione in cui un SSD extra inizia ad avere senso. Non come acquisto obbligato da fare subito, quanto piuttosto come soluzione da valutare in base alle proprie abitudini. Per chi tende a tenere installati parecchi giochi contemporaneamente, ampliare la memoria può rappresentare una scelta comoda nel lungo periodo. Per tutti gli altri, invece, la dotazione di base della PS5 Slim dovrebbe rivelarsi adeguata per affrontare l’arrivo di GTA 6 senza spese supplementari.

Il consiglio pratico che emerge è piuttosto semplice. Prima di pensare a un nuovo componente conviene dare un’occhiata allo spazio effettivamente disponibile sulla console. Se la memoria è in gran parte libera non c’è motivo di preoccuparsi, mentre se il disco è già quasi saturo basterà fare un po’ d’ordine tra i titoli installati oppure, in alternativa, valutare l’acquisto di un’unità aggiuntiva. Per il momento, quindi, un SSD esterno non rappresenta una necessità immediata per chi vuole giocare al nuovo capitolo della serie fin dal lancio.

Fonte: TecnoAndroid