TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro: 201 Giga per il Black Friday

In pieno clima da Black Friday 2026, TIM rilancia verso una parte dei suoi ex clienti mobile l’offerta TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, con 201 Giga grazie a una promo ancora in corso e attivabile solo da chi arriva da determinati operatori. Dal 9 novembre 2026 è infatti partita una nuova campagna di SMS winback che presenta la proposta proprio come occasione legata al venerdì più atteso dello shopping.

Niente di davvero inedito, a dire il vero. Si tratta della stessa promo che circola da mesi attraverso messaggi mirati, anche perché ufficialmente TIM Power Famiglia Iron è un’offerta operator attack, quindi sottoscrivibile anche senza aver ricevuto alcun invito. Un tempo, come suggerisce il nome, era legata alla convergenza con la linea fissa. Dal 9 giugno 2026 invece può essere attivata anche da sola, purché con portabilità del numero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel frattempo, dal 10 novembre 2026 l’operatore ha avviato le prime iniziative per il Black Friday, tra cui alcune promozioni sull’acquisto a rate di smartphone e altri dispositivi con il finanziamento TIMFin.

Cosa dice il messaggio e chi può aderire

Il testo inviato negli ultimi giorni invita i clienti di Iliad, Sky Mobile, CoopVoce o di un operatore virtuale a passare al 5G di TIM a 4,99 euro mensili con 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, indicando un costo di attivazione di 6,99 euro e 10 euro per la SIM. L’adesione nei negozi TIM è prevista entro il 26 novembre 2026, salvo cambiamenti, anche se come le altre proposte dello stesso tipo l’offerta resta disponibile fino a nuova comunicazione. C’è poi un dettaglio non da poco. Il messaggio può arrivare anche a chi si trova con un gestore escluso dalla MNP, e in quel caso l’invito non basta per attivare nulla.

Restano fuori Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, Noitel, PosteMobile e Lyca Mobile. Possono invece aderire i clienti di Iliad, CoopVoce, Sky Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova), Dimensione, Massima Energia e Segnoverde. Oltre che in negozio, la sottoscrizione è possibile anche online tramite una pagina dedicata, con lo stesso raddoppio dei Giga.

Bundle, costi, velocità e rinnovi

Il pacchetto mensile comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 201 Giga fino in 5G, cioè 1 Giga di base più 200 Giga bonus al posto dei 100 previsti normalmente. Il messaggio parla di 200 Giga ma il conteggio reale è questo, con il bonus erogato entro 5 giorni dall’attivazione. Stando ad alcune segnalazioni possono esserci ritardi, e in quel caso conviene contattare l’operatore. Alcuni clienti si sono ritrovati attiva anche l’opzione gratuita TIM 15 Giga 5G per 30 giorni, pensata in realtà per chi attende TIM Unica con Giga illimitati. Con ogni probabilità si tratta di un errore legato al vecchio vincolo di convergenza.

In negozio, ai 6,99 euro di attivazione in vigore dal 23 febbraio 2025 per tutte le offerte operator attack si aggiungono il primo mese anticipato e 10 euro per la nuova SIM, salvo promozioni locali. La velocità è quella del profilo base 5G, fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Con opzioni dedicate si sale al 5G Ultra, fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità sul 4G, mentre dal 28 settembre 2026 esistono anche le opzioni TIM 5G Priority con priorità su entrambe le reti. Servono comunque un dispositivo compatibile e la copertura nel proprio comune.

Nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia, mentre per il traffico dati la soglia di roaming è di 8 Giga al mese, oltre i quali si paga 0,13 centesimi di euro per MB. I rinnovi possono essere addebitati sul credito residuo oppure con TIM Ricarica Automatica su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Se il credito non basta l’offerta viene sospesa fino a 180 giorni. Il servizio facoltativo TIM Sempre Connesso consente invece di chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi UE a 0,90 euro al giorno per un massimo di 2 giorni consecutivi, con addebito alla prima ricarica. Tramite TIM Star, inoltre, tutti i clienti hanno accesso fino al 31 dicembre 2026 a Canva Pro gratis per 6 mesi, che diventano 12 per chi ha TIM Young o TIM Unica.

Fonte: TecnoAndroid