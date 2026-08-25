Google Pixel, arriva la pubblicità: ecco come disattivarla

Sui Pixel di Google è comparsa la pubblicità, e non si tratta di un caso isolato o di un bug: gli smartphone della famiglia più recente hanno iniziato a mostrare annunci promozionali, discreti finché si vuole, ma pur sempre annunci. Un cambio di rotta abbastanza netto rispetto a quello che l’ecosistema Pixel aveva rappresentato fino a oggi, cioè un’esperienza Android pulita, senza spinte commerciali di alcun tipo. La notizia positiva, se così vogliamo chiamarla, è che questi messaggi si possono spegnere quasi del tutto, senza dover ricorrere ad acrobazie o applicazioni di terze parti.

Il meccanismo è semplice da capire. Google ha inviato agli utenti dei Pixel meno recenti alcune notifiche che annunciavano l’arrivo della nuova generazione di dispositivi, lanciata da pochi giorni. Un promemoria commerciale, insomma, travestito da comunicazione di sistema. Chi ha usato altri smartphone Android conosce bene la dinamica, perché su One UI questo tipo di avvisi è ormai routine, e alcuni produttori, soprattutto quelli cinesi, sono decisamente più insistenti. Rispetto a loro l’approccio di Mountain View resta più leggero, ma il precedente c’è ed è impossibile far finta di niente.

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Dove nasce la pubblicità sui Pixel

La responsabile principale di questa pubblicità sui Pixel è l’app My Pixel, che fino a poco tempo fa si chiamava Pixel Tips. Il nome vecchio spiegava bene la sua funzione originaria: consigli, tutorial sulle funzioni dello smartphone, spiegazioni sulle novità introdotte dalle nuove versioni di Android e una scorciatoia per raggiungere l’assistenza. Roba utile, soprattutto per chi arriva da un altro marchio e deve prendere confidenza con l’interfaccia.

Poi, l’anno scorso, il rebranding in My Pixel e l’aggiunta di una sezione Store dedicata all’acquisto degli altri prodotti hardware dell’azienda. Lo store in sé non è il problema, anzi, avere un accesso rapido al catalogo può persino tornare comodo. Il punto è che una vetrina dentro un’applicazione di sistema porta con sé, quasi per legge di natura, notifiche promozionali. Ed è esattamente quello che è successo.

Come disattivare gli annunci senza rinunciare a tutto

Chi non ha alcuna intenzione di vedere annunci pubblicitari sul proprio telefono ha una strada immediata: disattivare completamente My Pixel dalle impostazioni di Android. Funziona, e cancella il problema alla radice. Solo che è una scelta piuttosto drastica, perché insieme alle promozioni spariscono anche le funzioni informative e il canale di supporto, che nell’uso quotidiano possono servire più di quanto si immagini.

Il compromesso, per chi vuole tenersi la parte buona dell’app, passa dalla gestione delle notifiche. Android permette di intervenire in modo selettivo sugli avvisi delle singole applicazioni, e questo vale anche per My Pixel. In pratica si può silenziare la componente commerciale lasciando attivo tutto il resto, senza dover sacrificare i suggerimenti o l’accesso all’assistenza.

Resta il fatto che si tratta di un passaggio simbolico non banale per Google. I telefoni Pixel sono sempre stati raccontati come l’Android in purezza, quello senza sovrastrutture e senza tentativi di vendere qualcosa dentro l’interfaccia. Vedere comparire messaggi promozionali proprio lì, sui dispositivi di nuova generazione appena arrivati sul mercato, segna una distanza rispetto a quella promessa iniziale. Per ora la mano è leggera e gli annunci sono contenuti, ma la strada imboccata è quella che altri produttori hanno percorso prima, e in modo molto meno delicato.