Amazon Prime Day, 3 Mini PC ACEMAGIC in offerta fino all’11 ottobre

Il Prime Day di Amazon entra nel vivo con una serie di promozioni dedicate anche ai Mini PC, e tra le proposte disponibili in questi giorni figurano tre modelli ACEMAGIC con caratteristiche e prezzi differenti. Le offerte permettono di acquistare i dispositivi con sconti fino al 10%, utilizzando gli appositi codici promozionali, sono tutte valide fino alle 23:59 dell’11 ottobre 2026.

ACEMAGIC Retro X3 con Ryzen 7 e Radeon 780M

Il modello più completo della selezione è ACEMAGIC Retro X3 Mini PC Gaming, equipaggiato con un AMD Ryzen 7 H 255 capace di raggiungere i 4,9 GHz. Il processore dispone di 8 core e 16 thread ed è affiancato da 16 GB di memoria LPDDR5 e da un SSD da 1 TB.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

A gestire la componente grafica è la AMD Radeon 780M, mentre la dotazione comprende il supporto alla riproduzione su tre display 4K. Tra le connessioni disponibili figurano inoltre USB4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una porta LAN da 2.5G.

Il prezzo di listino è di 559 euro, ma con il codice 8ZYYZNGB è possibile ottenere il 5% di sconto e acquistarlo a 531 euro.Potete acquistarlo qui.

ACEMAGIC K1 con AMD Ryzen 5

La seconda proposta è ACEMAGIC K1, un Mini PC basato su AMD Ryzen 5 7530U, processore a 6 core e 12 thread con frequenza massima dichiarata di 4,5 GHz. La configurazione comprende 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Il comparto grafico è affidato alla AMD Radeon Graphics con frequenza indicata fino a 2000 MHz. Sul fronte della connettività sono presenti Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre il dispositivo è pensato per attività da ufficio, studio e business.

Il prezzo originale è di 409 euro. Applicando il codice G28DLF9K, lo sconto raggiunge il 5% e il prezzo scende a 388 euro. Acquistatelo subito qui.

ACEMAGIC K1 con Intel Core i5-12600H

La terza offerta riguarda un’altra versione di ACEMAGIC K1, questa volta basata su Intel Core i5-12600H. Il processore offre 12 core e 16 thread e raggiunge una frequenza massima di 4,5 GHz, mentre la configurazione comprende 16 GB di memoria DDR4 e un SSD da 512 GB.

Il Mini PC integra uscite DP, HDMI e USB-C, oltre a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La configurazione è indirizzata a scenari come lavoro d’ufficio, riunioni, business e utilizzo come computer compatto per l’intrattenimento domestico.

Il prezzo di listino è di 419 euro, ma utilizzando il codice J5DBGBWA è previsto uno sconto del 10%. Il prezzo finale indicato per la promozione è di 378,13 euro. Per averlo, premete qui.

Fonte: TecnoAndroid