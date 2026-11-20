La guerra ibrida è finalmente diventata un tema di dibattito pubblico e, nel giro di poco tempo, gli strumenti che proteggono la privacy online potrebbero finire sotto attacco, a partire dalle VPN. Il fatto che se ne parli apertamente è senza dubbio un passo avanti. Meno rassicurante è la corsa scomposta partita subito dopo, alla ricerca della contromisura più accattivante da offrire ai media, giusto per mostrare che qualcosa si sta muovendo. Molti la descrivono come un’emergenza, ma lo è soltanto per chi ha scelto di non vedere il problema quando c’era tutto il tempo per affrontarlo con calma.

Una guerra ibrida che non nasce oggi

Il ministro Crosetto ha avuto ragione a puntare il dito contro chi sembra essersi accorto solo adesso della minaccia rappresentata da attacchi e violazioni informatiche. Le parole però non bastano. Se davvero nel bilancio della Difesa la quota di risorse destinata alla sicurezza informatica è irrisoria, come emerso negli ultimi giorni, la distanza tra una dichiarazione d’intenti e la reale volontà di intervenire diventa difficile da ignorare. Prendere posizione è facile, mentre mettere sul tavolo mezzi concreti è tutta un’altra storia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Poi c’è chi collega l’evacuazione delle scuole dopo i recenti allarmi bomba alla mancanza di un semplice filtro antispam. Un approccio a dir poco miope, perché poter ignorare una minaccia finta non significa affatto essere pronti a gestirne una vera. Spostare il problema sulla casella di posta vuol dire guardare il dito e perdere di vista la luna.

VPN, email anonime e crittografia nel mirino

Poche risorse, fretta di dimostrare una reazione immediata e un coordinamento tutt’altro che impeccabile tra chi possiede gli strumenti e l’autorità per agire. Ecco la combinazione ideale per cercare ancora una volta una scorciatoia che eviti la fatica di mettersi in discussione. Lo scenario più verosimile è che a breve si sentirà parlare della necessità di una stretta sulle VPN, le reti private virtuali che permettono di nascondere l’indirizzo IP, sui servizi che consentono di spedire messaggi di posta in forma anonima e magari perfino sulla crittografia end to end che protegge le conversazioni. Anzi, quest’ultima forse verrà risparmiata, visto che WhatsApp lo usano praticamente tutti.

Davanti al rischio di un attentato su un aereo o dell’ennesimo attacco ai frigoriferi dei supermercati, del resto, che peso potrà mai avere una rinuncia del genere? Comprimere la riservatezza delle persone e limitare gli strumenti per difenderla sembrerà a molti un prezzo accettabile. In fondo si è pur sempre in tempo di guerra, quella ibrida appunto.

Perché i divieti sul web restano sulla carta

La buona notizia è che con ogni probabilità non succederà nulla di tutto questo. Le Virtual Private Network non verranno azzoppate, perché chi ci ha già provato ha fallito clamorosamente, e seguire l’esempio della Russia non dovrebbe rientrare nelle intenzioni di nessuno. Allo stesso modo nessuno metterà al bando Proton Mail e i servizi simili.

Anche se qualcuno decidesse di provarci, dovrebbe fare i conti con una realtà difficile da aggirare. Un divieto online produce lo stesso effetto della spada di Eracle sulle teste dell’Idra, perché per ogni testa tagliata ne spuntano subito due. Chi da anni combatte contro le campagne di phishing o contro i siti pirata conosce bene questa dinamica. Quanto a WhatsApp, la questione non si pone nemmeno, dato che in Italia esiste perfino il gruppo del Consiglio dei ministri.

Fonte: TecnoAndroid