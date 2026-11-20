In attesa di un ultimo, attesissimo trailer, Marvel ha pubblicato una serie di poster dei personaggi di Avengers: Doomsday. Il materiale promozionale contiene almeno due dettagli che non sono passati inosservati agli appassionati. Da una parte c’è il primo vero sguardo a uno dei mutanti più amati di sempre, dall’altra un abbinamento che sembra strizzare l’occhio a una delle relazioni più discusse dei fumetti. Il conto alla rovescia, intanto, è ufficialmente partito.

Le coppie scelte da Marvel e la minaccia delle Sentinelle

La particolarità della campagna sta nella scelta di mostrare i protagonisti in coppia, quasi a suggerire alleanze inedite sul grande schermo. Red Guardian divide la scena con Ant Man, Gambit è affiancato da Yelena, mentre Thor compare insieme a Steve Rogers. Poi ci sono Captain America con Ciclope, Mystica accanto a Loki e Magneto in compagnia di Shuri. Non mancano abbinamenti piuttosto curiosi come Reed Richards con Charles Xavier, Shang Chi insieme a Bucky Barnes e Nightcrawler fianco a fianco con M’Baku. A chiudere la serie arrivano Namor e Sue Storm, su cui vale la pena soffermarsi.

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Al centro di tutto, com’era prevedibile, il Dottor Destino si prende un poster tutto suo. Nelle immagini gli eroi sembrano impegnati a respingere le Sentinelle, i giganteschi robot nati per dare la caccia ai mutanti. Chi ha seguito la prima stagione di X Men ’97 conosce bene la loro pericolosità. Il messaggio accompagnato alle locandine, diffuso il 18 novembre 2026, era piuttosto diretto e annunciava che mancava appena un mese all’arrivo di Doomsday.

Il ritorno di Nightcrawler con il volto di Alan Cumming

L’elemento che ha acceso di più l’entusiasmo dei fan riguarda Nightcrawler. Per la prima volta è possibile vedere davvero Alan Cumming di nuovo nei panni del mutante capace di teletrasportarsi. Il dettaglio che salta subito all’occhio sono i capelli di un bianco acceso, un cambiamento netto rispetto al personaggio con la coda conosciuto dal pubblico all’inizio degli anni Duemila. Il primo film degli X Men, infatti, era arrivato nelle sale nel 2000, e da allora è passato parecchio tempo. Rivedere lo stesso interprete in un progetto di questa portata rappresenta un ponte evidente tra due epoche del cinema dei supereroi.

Namor e Sue Storm, un legame che arriva dritto dai fumetti

Il poster che ritrae Namor e Sue Storm insieme potrebbe sembrare una scelta casuale, ma chi conosce i fumetti sa che non lo è affatto. I due personaggi condividono una lunga e travagliata storia sulla carta stampata. In diversi albi, attraverso varie tavole, viene lasciato intendere che Susan abbia tradito Reed Richards proprio con il sovrano di Atlantide, da sempre perdutamente e completamente innamorato di lei.

Le ipotesi sul significato di questa locandina sono sostanzialmente due. Potrebbe trattarsi di un indizio sulla tensione romantica tra i due che verrà mostrata nel film, oppure di un semplice omaggio pensato per i lettori più accaniti. In ogni caso sembra molto probabile che sul grande schermo Namor non perderà occasione per corteggiare Sue Storm proprio davanti agli occhi di Reed Richards, riproponendo una dinamica che i fan dei fumetti conoscono a memoria. Per scoprire come si intrecceranno tutte queste storie bisognerà aspettare ancora poche settimane. Avengers: Doomsday debutterà nei cinema del Regno Unito il 16 dicembre e nel resto del mondo il 18 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid