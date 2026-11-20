L’orsacchiotto più sboccato del cinema cambia pelle e approda nel mondo dell’animazione con Ted: La serie animata, il nuovo progetto televisivo firmato da Seth MacFarlane che ha appena mostrato il suo primo trailer ufficiale. Il filmato, diffuso da Peacock, porta sullo schermo una versione disegnata del celebre peluche e ha già un effetto piuttosto curioso su chi lo guarda. Le immagini sembrano infatti uscite da uno spin off de I Griffin, tanto è familiare il tratto e tanto è riconoscibile l’atmosfera.

Non si tratta di un esperimento isolato o di una parentesi slegata dal resto. La nuova produzione si presenta come un vero e proprio sequel dei film che hanno reso Ted un personaggio amatissimo dal pubblico, pellicole di grande successo che vedevano Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Jessica Barth recitare al fianco del creatore del franchise. Il passaggio dal live action al disegno animato rappresenta quindi un cambio di linguaggio, ma l’universo narrativo resta quello già conosciuto.

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Il ritorno di Ted in versione animata

Il dettaglio che salta subito all’occhio nel trailer di Ted è proprio lo stile. Chi ha familiarità con le avventure della famiglia più scorretta della televisione animata non farà fatica a notare le somiglianze, perché il nuovo show sembra muoversi sugli stessi binari visivi. Le linee, i colori, perfino il modo in cui i personaggi stanno in scena ricordano parecchio quelle atmosfere. E onestamente il risultato convince già dai primi secondi.

Per Seth MacFarlane si tratta di un ritorno a un personaggio che ha costruito con cura nel corso degli anni. L’orsacchiotto parlante, con il suo linguaggio volgare e il suo umorismo senza filtri, era diventato il simbolo di una comicità irriverente capace di conquistare il grande pubblico. Ora quella stessa irriverenza trova un nuovo formato, quello della serie animata, che per sua natura lascia ancora più libertà creativa rispetto a un film con attori in carne e ossa.

Un legame diretto con i film originali

La scelta di proseguire la storia attraverso l’animazione non cancella il percorso fatto al cinema, anzi lo porta avanti. Ted: La serie animata si pone esattamente come continuazione dei lungometraggi che hanno visto protagonisti Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Jessica Barth, titoli che hanno avuto un riscontro notevole e che hanno contribuito a trasformare un peluche irriverente in un piccolo fenomeno pop.

La piattaforma Peacock ha deciso di puntare ancora una volta su questo marchio, scegliendo però una strada diversa da quella percorsa finora. Il primo assaggio mostrato nel trailer lascia intendere una produzione che vuole restare fedele allo spirito originale, senza rinunciare a quel tono sopra le righe che ha sempre caratterizzato Ted e il suo creatore. Il confronto con I Griffin, più che un limite, sembra quasi una dichiarazione d’intenti, visto quanto il nuovo progetto si avvicini a quell’estetica.

Per i fan del franchise è un’occasione per ritrovare l’orsacchiotto sboccato in una veste inedita, mentre per chi lo scopre adesso il trailer offre un primo sguardo su un mondo che al cinema aveva già raccolto parecchi consensi. Il filmato diffuso da Peacock è il primo trailer ufficiale della nuova serie televisiva d’animazione dedicata all’universo di Ted, sequel diretto dei film con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Jessica Barth accanto a Seth MacFarlane.

Fonte: TecnoAndroid