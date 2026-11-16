Google Pixel 11 Pro: HiLight ora segnala i messaggi WhatsApp

Il sistema HiLight di Google Pixel 11 Pro compie un nuovo passo avanti e da oggi riconosce anche i messaggi di WhatsApp, che si aggiungono alle chiamate già gestite in precedenza. La novità arriva a pochi giorni da un altro ampliamento della stessa funzione e conferma quanto il colosso di Mountain View stia puntando su questo piccolo ma curioso dettaglio hardware dei suoi top di gamma.

Del resto chi sceglie un dispositivo firmato Google lo fa spesso proprio per il supporto software che il team di sviluppatori dell’azienda riesce a garantire agli utenti. Aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive rappresentano da sempre uno dei punti di forza della famiglia Pixel, e HiLight rientra a pieno titolo in questa seconda categoria. Non si tratta quindi di una sorpresa assoluta, ma di un tassello che si incastra in una strategia ormai piuttosto chiara.

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Cos’è HiLight e cosa è cambiato con il Pixel Drop di novembre

Per chi non avesse ancora familiarità con questa soluzione conviene fare un rapido ripasso. HiLight è una matrice di LED colorati collocata intorno al flash della fotocamera, pensata per illuminarsi e segnalare all’utente alcune informazioni importanti. Il principio è semplice ma funziona bene. Basta un’occhiata ai colori per capire se vale la pena prendere in mano lo smartphone oppure se si può continuare a godersi il momento senza farsi distrarre dallo schermo.

Nei giorni scorsi l’azienda statunitense aveva già distribuito il Pixel Drop di novembre 2026, il pacchetto di novità che ha introdotto il supporto ufficiale a Google Messaggi all’interno di HiLight sui modelli della gamma Pixel 11 Pro. Un primo allargamento importante, visto che coinvolgeva l’applicazione di messaggistica sviluppata direttamente dalla casa di Mountain View.

Nelle ultime ore però è arrivato un ulteriore annuncio, questa volta legato a un’app decisamente popolare e utilizzata ogni giorno da moltissime persone per restare in contatto con amici, familiari e colleghi.

Come funziona HiLight con i messaggi WhatsApp

La conferma è giunta attraverso un post pubblicato su X da Shenaz Zack del team di Google. Il messaggio spiega che HiLight funzionava già con le chiamate WhatsApp e che adesso lavora anche con i messaggi, facendosi carico del lavoro più pesante così da riservare un’attenzione speciale ai contatti preferiti. In altre parole il sistema di illuminazione sul retro di Pixel 11 Pro diventa ancora più utile per filtrare ciò che conta davvero.

Sul piano pratico non dovrebbero esserci nuovi comandi da impostare per attivare la funzione con i messaggi WhatsApp. I contatti preferiti mostreranno colori diversi man mano che le conversazioni si aggiornano, con un’unica condizione da rispettare. Le persone in questione devono risultare collegate tra la rubrica Contatti e WhatsApp, altrimenti il sistema non sarà in grado di associare il colore giusto al mittente.

Si tratta di un meccanismo che punta tutto sull’immediatezza. Chi possiede il telefono può riconoscere a colpo d’occhio chi lo sta cercando e decidere con calma se rispondere subito o rimandare, senza dover sbloccare il dispositivo e scorrere tra le notifiche.

L’aggiunta di WhatsApp, insieme a quella recente di Google Messaggi, allarga in modo concreto il raggio d’azione di HiLight. La speranza di chi ha già acquistato uno dei modelli della serie Google Pixel 11 Pro è che il colosso di Mountain View continui su questa strada, rendendo la funzione ancora più utile grazie al supporto a un numero sempre maggiore di applicazioni.

Fonte: TecnoAndroid