Vulcan di ULA precipita con 40 satelliti Amazon Leo a bordo

Il razzo Vulcan di United Launch Alliance è precipitato domenica pochi minuti dopo il decollo insieme a 40 satelliti Amazon Leo per la connessione a banda larga. È un colpo durissimo che avrà ripercussioni su tutto il settore spaziale statunitense. Il lanciatore ha un contratto per portare in orbita circa metà delle missioni di sicurezza nazionale dei militari americani nei prossimi anni. Quella di domenica era inoltre la prima delle 38 missioni prenotate da Amazon per costruire la propria rete di satelliti Internet, pensata per sfidare Starlink di SpaceX. Ora il razzo dovrebbe restare a terra per un periodo indefinito.

Vulcan aveva già vissuto momenti delicati. In due dei quattro voli precedenti si erano verificati guasti ai booster a propellente solido laterali, ma in entrambi i casi il vettore era riuscito a compensare e a rilasciare comunque il carico in orbita. Quegli episodi avevano però richiesto mesi di verifiche prima della ripresa dei voli. Stavolta il problema è stato diverso, visto che i sei booster solidi sembrano aver funzionato a dovere nei primi due minuti dopo la partenza da Cape Canaveral, in Florida.

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Vulcan di ULA precipita: cosa è andato storto durante il volo

Secondo la società il razzo ha subito un’anomalia a 10 minuti dal decollo e non è riuscito a consegnare in orbita la missione Amazon. ULA ha ammesso di non disporre subito di dati specifici per capire l’accaduto. In una nota l’azienda ha ricordato di esistere per garantire al Paese un accesso sicuro allo spazio e ha riconosciuto di non aver rispettato i propri standard di successo. Gli ingegneri cercheranno la causa per definire le correzioni necessarie e tornare a volare il prima possibile, con piena trasparenza verso i clienti.

I primi segnali di difficoltà sarebbero comparsi in realtà prima di quei 10 minuti. Diverse fonti indicano che il guasto ha riguardato lo stadio principale, non lo stadio superiore Centaur V né i booster solidi. Non è ancora chiaro se la colpa sia dei due motori BE 4 a metano forniti da Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos, oppure di qualche altro componente che alimenta i propulsori. Dopo lo sgancio dei booster laterali i BE 4, ciascuno progettato per oltre mezzo milione di libbre di spinta, avrebbero dovuto spegnersi poco prima del quinto minuto. Invece hanno continuato a funzionare per almeno altri 30 secondi, un possibile indizio di prestazioni inferiori al previsto.

L’animazione della diretta, basata sulla telemetria in tempo reale, ha mostrato il razzo iniziare a ruotare subito dopo lo spegnimento dei motori. La rotazione è proseguita anche dopo la separazione del Centaur, i cui due motori RL10 hanno orientato la spinta nel tentativo apparente di correggere la rotta. La trasmissione si è chiusa senza commenti sull’anomalia e solo più tardi è arrivato l’annuncio del fallimento. Si tratta del primo insuccesso totale per ULA dalla sua nascita nel 2006, dalla fusione delle divisioni razzi di Boeing e Lockheed Martin.

Le conseguenze per Amazon, Space Force e NASA

Per Amazon la perdita dei satelliti pesa meno dello stop forzato del suo principale fornitore di lanci. Restano 37 missioni Vulcan prenotate, ciascuna con almeno 40 satelliti a bordo. La costellazione Amazon Leo conta oggi 396 unità sulle 3.292 previste per la prima generazione. A ottobre l’azienda aveva fatto sapere di avere abbastanza satelliti per avviare il servizio commerciale entro fine anno, ma servono altri lanci per arrivare alla piena capacità. Amazon ha comunque ribadito la fiducia in ULA definendola un partner affidabile.

Le alternative non mancano ma sono complicate. Arianespace ha in totale 24 lanci in contratto con Amazon, tre già effettuati e il quarto atteso entro il mese su Ariane 6 dalla Guyana francese. Il New Glenn di Blue Origin è invece fermo dopo l’esplosione durante un test a terra a maggio, causata da una valvola difettosa su un motore BE 4 simile a quello di Vulcan. Se anche stavolta la responsabilità fosse del BE 4, il ritorno al volo di New Glenn previsto per l’inizio del prossimo anno potrebbe slittare. Amazon ha poi altre 10 missioni prenotate sul Falcon 9 di SpaceX, ma difficilmente potrà comprarne di nuove visto che quel razzo si avvia al pensionamento.

Discorso analogo per la Space Force, che si affida a SpaceX e ULA per i satelliti militari più sensibili e dal 2025 ha aggiunto New Glenn come terza opzione. Il Pentagono dipenderà ancora di più da SpaceX, che però sta passando rapidamente a Starship senza aver annunciato piani per certificarlo per le missioni di sicurezza nazionale. Il fallimento potrebbe toccare anche il programma Artemis, dato che New Glenn deve effettuare voli di prova del lander lunare di Blue Origin. La NASA ha inoltre scelto di recente una versione del Centaur di ULA per i futuri voli dello Space Launch System, al posto di uno stadio superiore Boeing più costoso e mai collaudato.

Fonte: TecnoAndroid