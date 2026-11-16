Energia oscura superflua? Basterebbero le equazioni di Einstein

Da quasi trent’anni la cosmologia cerca di capire cosa sia davvero l’energia oscura, la componente misteriosa chiamata in causa per spiegare perché l’Universo si espande a un ritmo sempre più rapido. Ora un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Davis e dello University College di Londra propone uno scenario in cui questa energia non sarebbe necessaria per spiegare nulla. Secondo il loro studio potrebbero bastare le sole equazioni di Einstein.

La vicenda ha radici lontane. Nel 1917, dopo aver formulato la Relatività Generale, Einstein introdusse un termine chiamato costante cosmologica che gli permetteva di descrivere un Universo statico. Pochi anni dopo, nel 1929, Edwin Hubble scoprì che il cosmo in realtà si espande e quella costante perse di colpo la sua utilità. Si racconta che lo stesso fisico tedesco la definì il suo “più grande errore”. Eppure in un modo o nell’altro la fisica finisce quasi sempre per dargli ragione. Nel 1998 si scoprì infatti che l’espansione accelera con il passare del tempo e la costante tornò d’attualità, questa volta legata a un concetto nuovo, appunto quello di energia oscura. Da allora centinaia di scienziati hanno lavorato per decifrarne la natura.

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Energia oscura superflua? il modello standard e il contributo di Euler

Oggi il modello considerato di riferimento è il cosiddetto Lambda CDM. Parte da un Universo di Friedmann, in espansione e con la materia distribuita in modo uniforme, a cui si aggiungono due ingredienti fondamentali: la materia oscura fredda e l’energia oscura, introdotta proprio per giustificare l’accelerazione dell’espansione. Quest’ultima costituirebbe circa il 70% dell’energia totale del cosmo e sarebbe strettamente legata alla vecchia costante cosmologica.

La teoria di Einstein descrive la gravità come una curvatura dello spaziotempo, ma da sola non basta per studiare ciò che accade nell’Universo. Per comprendere fenomeni come la formazione delle galassie occorre guardare alla materia che lo riempie. Di solito la si tratta come un fluido, il cui comportamento dipende da parametri come la densità o la velocità con cui si muove. La fisica dei fluidi si calcola con le equazioni di Euler ed è per questo che gli autori del nuovo lavoro hanno combinato i due strumenti matematici, quello di Einstein e quello di Euler.

Un Universo in bilico come una matita sulla punta

In termini generali i ricercatori hanno condotto un’analisi matematica del cosmo riscrivendo le equazioni con una variabile particolare, cioè la distanza divisa per il tempo. In questo modo l’Universo di Friedmann piatto diventa una sorta di “punto di riposo” in cui nulla cambia. Basta però introdurre piccole perturbazioni nella densità e nella velocità della materia perché il sistema non rimanga fermo. L’Universo si allontana da quel punto di equilibrio e compare un’accelerazione.

Uno degli autori, Blake Temple, ricorre a un’immagine molto concreta, quella di una matita appoggiata sulla punta. “Tutte le forze sono in equilibrio quando una matita sta in piedi sulla punta, quindi è una soluzione delle equazioni” spiega. “Ma è instabile. Qualsiasi soffio d’aria può farla cadere”. Con questo paragone lo scienziato mostra come l’Universo di Friedmann piatto, descritto soltanto con le equazioni di Einstein ed Euler, sia intrinsecamente instabile. E proprio come era successo con la costante cosmologica, scartata e poi rientrata in scena, anche qui sembra che i calcoli di Einstein da soli possano spiegare l’accelerazione cosmica senza bisogno di energia oscura.

Gli stessi autori precisano comunque che si tratta soltanto di una proposta matematica, un’ipotesi che andrebbe confermata con osservazioni sperimentali. Per ora, anche se c’è chi sostiene che non esista, l’energia oscura continua a occupare un posto centrale nella cosmologia, almeno finché qualcuno non dimostrerà con gli esperimenti il contrario.

Fonte: TecnoAndroid