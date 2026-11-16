Dazi sulle auto elettriche UK, l’UE pensa a un nuovo rinvio

L’Unione Europea starebbe valutando un nuovo rinvio dei dazi sulle auto elettriche prodotte nel Regno Unito. La mossa eviterebbe che dal 1° gennaio 2027 scattino tariffe aggiuntive del 10% su una fetta consistente dei veicoli venduti tra le due sponde della Manica. Ancora una volta la transizione verso la mobilità a batteria si scontra con i limiti della filiera industriale europea. La Commissione europea ha già avviato un giro di consultazioni con gli operatori del settore per trovare una via d’uscita condivisa.

Dazi sulle auto elettriche e regole nate dopo la Brexit

Tutto parte dagli accordi commerciali firmati dopo la Brexit, che fissano soglie precise di contenuto locale. Solo rispettando questi limiti le automobili possono passare dal Regno Unito all’Unione Europea, e viceversa, senza imposte supplementari. Il principio di fondo è piuttosto semplice. Per conservare l’esenzione almeno il 55% del valore di un’auto elettrica deve arrivare dalle due aree economiche. La maggior parte del valore del veicolo deve quindi nascere all’interno di questo perimetro.

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Sulle batterie l’asticella sale ancora. Per celle e moduli il contenuto europeo o britannico deve toccare il 65%, mentre per i pacchi batteria completi si arriva al 70%. Chi non rientra in questi parametri paga una tariffa doganale del 10%. In pratica un’auto elettrica che monta un accumulatore con troppi componenti provenienti da fuori Europa e Regno Unito perderebbe il vantaggio. Le disposizioni più severe sarebbero dovute entrare in vigore già da tempo, ma alla fine del 2023 erano state posticipate una prima volta con uno slittamento di tre anni. Senza una nuova intesa gli effetti si farebbero sentire proprio all’inizio del 2027. Toccherebbero una parte importante degli scambi di vetture elettriche e ibride plug in, coinvolgendo da vicino tanto i marchi che producono oltremanica quanto quelli che dal continente esportano verso il mercato britannico.

Il nodo delle forniture asiatiche e i costi per l’industria

A spingere verso una nuova proroga sono soprattutto le difficoltà nel reperire batterie e materiali in linea con i requisiti richiesti. La produzione europea non è ancora abbastanza sviluppata. Diversi costruttori continuano così a dipendere dalle forniture asiatiche, in particolare da Cina, Giappone e Corea del Sud. Si tratta di un problema strutturale che pesa su tutta la catena del valore e che non si risolve nel giro di pochi mesi.

I numeri danno un’idea abbastanza chiara della posta in gioco. Secondo le stime della SMMT, la Society of Motor Manufacturers and Traders che rappresenta l’industria automobilistica britannica, l’applicazione delle tariffe potrebbe costare ai produttori del Regno Unito 1,4 miliardi di sterline. Sul fronte continentale anche l’ACEA, l’associazione europea dei costruttori, ha sottolineato la portata della questione. Circa l’82% delle 520.000 auto elettriche e dei veicoli commerciali elettrici che l’Unione Europea dovrebbe esportare oltremanica nel 2027 rischierebbe di finire sotto i nuovi dazi. L’aggravio complessivo è stimato in 1,47 miliardi di euro.

Le cifre spiegano perché il dossier sia diventato una priorità su entrambe le sponde. Londra vedrebbe di buon occhio un ulteriore rinvio dei dazi, e l’industria britannica punta a ottenere una proroga di almeno due anni. Il confronto tra Bruxelles e il governo britannico potrebbe entrare nel vivo dopo il vertice tra Unione Europea e Regno Unito in programma il 20 novembre.

Fonte: TecnoAndroid