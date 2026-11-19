La nuova interfaccia di Google Messaggi ha iniziato ad arrivare sui dispositivi di chi partecipa al programma beta, dopo un lungo periodo in cui il restyling era rimasto soltanto un’indiscrezione. Si tratta dell’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e su quelli Android dei produttori che non propongono una soluzione proprietaria. Il pacchetto comprende una schermata iniziale ridisegnata con uno spazio dedicato alle conversazioni fissate, una ricerca interna all’app completamente rivista e un modo più rapido per cercare dentro le singole chat. Nel frattempo a Mountain View si lavora già ad altro.

Come cambia la schermata iniziale di Google Messaggi

Le prime tracce di questa nuova UI risalgono a settembre, ma l’elemento più vistoso era in cantiere addirittura da agosto. È il carosello delle conversazioni fissate, che ora trova posto nella parte alta della schermata, proprio sopra l’elenco delle chat. Anche i pulsanti si spostano. Il FAB “Avvia chat” lascia l’angolo in basso a destra e finisce dentro una barra flottante centrale insieme al tasto della ricerca, mentre in alto, dove prima c’era la lente, adesso compare l’accesso alla chat con Gemini.

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Chi non ha ancora fissato nulla trova il messaggio Fissa le conversazioni, che apre un menu con le chat recenti in cima e sotto l’elenco completo dei contatti. C’è però un limite piuttosto evidente, perché si possono fissare al massimo 6 conversazioni contro le 20 consentite finora. Vengono sistemate in una griglia 3×2 e segnalano in modo nuovo quello che succede. Quando qualcuno scrive l’icona cambia forma e sotto appare la dicitura “Digitazione in…”. All’arrivo di un messaggio invece l’anteprima diventa quadrata, l’immagine del contatto si riduce a icona in alto a sinistra, sotto si legge l’anteprima del testo e in basso a destra spunta il numero dei messaggi non letti.

Rivoluzionata anche la ricerca. La barra scende in basso e i vecchi filtri lasciano il posto ad anteprime più grandi per immagini, video e link, così da proporre subito contenuti potenzialmente utili. Dentro una singola chat basta iniziare a scorrere per far comparire un pulsante flottante con la lente d’ingrandimento, una scorciatoia che porta a una pagina con lo stesso design e la barra sempre in fondo allo schermo.

Le altre novità nascoste nella beta

La versione 20261110 beta dell’app contiene stringhe di codice che anticipano ulteriori interventi. Uno riguarda ancora le chat fissate, perché l’applicazione potrebbe passare in automatico dalla griglia al vecchio elenco in base al loro numero. Non è chiaro se il cambio scatterà già dalla quarta conversazione, quando comincia a riempirsi la seconda riga, oppure se Big G intenda alzare di nuovo il tetto massimo facendo intervenire la conversione dalla settima in poi.

Modifiche corpose in vista anche per i messaggi vocali. Oggi per inviarne uno serve toccare l’icona con l’onda sonora accanto al campo di testo e poi premere “Allega”. In futuro l’onda potrebbe lasciare spazio a un microfono e al posto di “Allega” dovrebbe comparire “Invia”, mentre la registrazione resterebbe identica. La funzione Stato d’animo, che adesso si vede solo a registrazione conclusa, sarebbe disponibile anche durante. Cambia poi la riproduzione, che attualmente prosegue se si passa a un’altra app ma si ferma tornando all’elenco delle conversazioni. Google punta a farla continuare anche lì, un po’ come accade su WhatsApp, e ad aggiungere nel pannello delle notifiche una scheda con pausa/riprendi, salti avanti e indietro di cinque secondi (forse anche dieci e trenta), stop e selettore dell’uscita audio.

Si avvicina infine il flusso integrato per la modifica di immagini e video prima dell’invio. Arriverà l’opzione Modifica prima di inviare, richiamabile da un’icona a forma di matita in alto a destra nell’anteprima dei contenuti selezionati. Un tocco mostra tutte le app di fotoritocco installate sul telefono e, scegliendone una come Google Foto, sarà possibile sistemare il file, salvarlo e spedirlo senza mai uscire dal percorso. Per provare in anticipo queste funzioni c’è il Programma Beta dell’app, mentre l’ultima versione stabile si scarica o si aggiorna dal Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid