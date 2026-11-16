Piede diabetico: staminali dalla placenta guariscono 10 ulcere

Le ulcere del piede diabetico sono tra le complicanze più difficili da curare per chi convive con il diabete, e proprio su questo fronte un piccolo studio pilota ha mostrato risultati sorprendenti grazie alla medicina rigenerativa. Dieci pazienti con ferite che non guarivano da mesi hanno ottenuto la chiusura completa delle lesioni dopo un trattamento basato su cellule staminali ricavate dalla placenta. Si tratta però di una sperimentazione iniziale, pensata soprattutto per verificare la sicurezza della procedura.

Il problema di fondo è noto a chi si occupa di diabete. La neuropatia periferica, cioè il danno ai nervi, riduce la sensibilità e può impedire di accorgersi di una lesione al piede. Allo stesso tempo le alterazioni legate alla malattia rendono più lenta la riparazione dei tessuti. Quando una ferita resta aperta per mesi possono comparire infezioni e nei casi più gravi si arriva all’amputazione.

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Piede diabetico: come funziona la terapia con cellule placentari

Il lavoro è stato condotto da un gruppo di ricercatori del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) negli Stati Uniti, che per la prima volta ha testato sugli esseri umani questa terapia con cellule staminali placentari. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Stem Cells Translational Medicine. Oltre alla sicurezza, gli autori hanno valutato i possibili effetti sulla cicatrizzazione, sulla neuropatia e sul flusso sanguigno del piede.

I partecipanti sono stati reclutati in Nicaragua. Si trattava di dieci persone tra i 40 e i 74 anni con ulcere che non si rimarginavano da almeno tre mesi nonostante le cure tradizionali. Le lesioni avevano un’estensione compresa tra 14 e 100 centimetri quadrati e alcuni pazienti presentavano anche erosione dei tessuti e tendini esposti.

Le cellule provenivano da placente raccolte dopo parti naturali di donne sane. Prima della somministrazione sono state lavorate, coltivate e sottoposte a vari test di sicurezza. Sono state impiegate tre dosi diverse, iniettate direttamente nel letto della ferita, lungo il suo perimetro e seguendo il percorso delle arterie del piede.

Ferite chiuse e sensibilità recuperata

Sul piano della sicurezza il primo dato è positivo. Nessun paziente ha avuto reazioni avverse gravi durante i 12 mesi di osservazione. Tutti i volontari hanno avvertito una sensazione di gonfiore alla gamba trattata subito dopo le iniezioni, ma il fastidio è sparito già il giorno seguente. Non sono state registrate infezioni, reazioni cutanee o ematomi legati alla procedura.

Il dato più interessante riguarda però le ferite. Due pazienti hanno visto la chiusura completa dell’ulcera dopo due mesi e gli altri hanno raggiunto lo stesso traguardo entro sei mesi. Anche chi aveva i tendini scoperti ha ottenuto una copertura totale dei tessuti mantenendo intatta la mobilità del piede.

La ricerca ha rilevato inoltre segnali di un possibile ritorno della sensibilità. I test eseguiti prima del trattamento e dopo 12 mesi hanno evidenziato miglioramenti netti sia nella percezione del tatto sia in quella delle vibrazioni. Secondo gli autori tutti e dieci i pazienti hanno mostrato un miglioramento della neuropatia e nove di loro hanno recuperato una sensibilità protettiva normale nel giro di un anno.

Meno chiari invece gli effetti sulla circolazione. In alcune arterie il flusso è aumentato, in altre è diminuito. Sette vasi che all’inizio non mostravano alcun flusso rilevabile lo presentavano dopo 12 mesi, ma per i ricercatori le prove non bastano ancora a stabilire un vero beneficio vascolare.

Perché serve ancora prudenza

«Questo studio preliminare è stato progettato soprattutto per rispondere a una domanda sulla sicurezza» ha spiegato Michael Carstens, coautore della ricerca. «Alle dosi che abbiamo valutato le cellule sono state ben tollerate e non abbiamo osservato eventi avversi gravi legati al trattamento nei 12 mesi di monitoraggio».

Gli stessi autori sottolineano che sarebbe prematuro considerare questa terapia come qualcosa da chiedere già al proprio medico. Lo studio ha coinvolto appena dieci persone con piede diabetico, non prevedeva un gruppo di controllo e non era in cieco. I risultati sull’efficacia servono quindi soprattutto a formulare ipotesi da confermare con ricerche più ampie, gruppi di controllo e osservazioni più lunghe per valutare efficacia e sicurezza nel lungo periodo.

«Per chi soffre di danni ai nervi causati dal diabete, la perdita di sensibilità nel piede può rendere difficile accorgersi di una lesione prima che diventi una ferita grave» ha dichiarato Anthony Atala, autore principale dello studio e direttore del WFIRM. «I miglioramenti osservati nella guarigione delle ferite e in due diverse misure della sensibilità sono incoraggianti, ma servono ancora altri studi».

Fonte: TecnoAndroid