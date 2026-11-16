Dimorphos cambia forma dopo DART: da hamburger a pallone da rugby

Alla fine di settembre del 2022 la missione DART (Double Asteroid Redirection Test) è entrata nella storia in un modo piuttosto curioso, cioè andando a schiantarsi volontariamente contro un asteroide. Il vero traguardo però non è stato l’urto in sé ma ciò che quella collisione ha permesso di ottenere, ovvero deviare leggermente la traiettoria di Dimorphos. Ora emerge un dettaglio che nessuno aveva messo in conto con questa chiarezza, perché l’impatto non si è limitato a spostare la roccia spaziale ma ne ha cambiato anche la forma.

Nei quattro anni trascorsi da quel giorno gli scienziati hanno continuato a raccogliere informazioni sugli effetti dello scontro. Si sapeva già che DART era riuscita a modificare l’orbita di Dimorphos. Quello che mancava era la prova che il colpo avesse deformato in modo così evidente il corpo celeste stesso.

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Dimorphos cambia forma: da hamburger a pallone da rugby

Secondo il gruppo di ricerca, l’asteroide in origine aveva una forma oblata, quindi schiacciata ai poli come quella della Terra. Gli studiosi la paragonano in modo molto concreto a un hamburger. Dopo l’impatto la situazione si è ribaltata e Dimorphos ha assunto una sagoma prolata, cioè allungata ai poli, che ricorda piuttosto quella di un pallone da rugby.

A guidare l’analisi degli effetti della sonda è stato Derek Richardson, che in una nota stampa ha spiegato come la maggior parte delle previsioni fatte prima dello scontro si sia rivelata corretta. Le stime su come DART avrebbe cambiato il movimento nello spazio di Didymos e della sua luna Dimorphos erano insomma azzeccate. Non sono mancate però alcune sorprese, e secondo il ricercatore proprio queste scoperte inattese aiutano a capire meglio come gli asteroidi e gli altri piccoli corpi del Sistema Solare si formano e si evolvono nel tempo.

C’è poi la questione dell’equilibrio. Prima dell’arrivo della sonda Dimorphos si trovava in una condizione simile a quella che lega la Luna alla Terra e mostrava sempre la stessa faccia al suo compagno più grande. L’urto ha spezzato questa armonia. Come ha sottolineato Richardson, il sistema ora è fuori allineamento e il satellite potrebbe iniziare a oscillare cambiando orientamento, fino ad arrivare a ruzzolare su sé stesso con una rotazione caotica e del tutto imprevedibile.

Cosa racconta Didymos e il ruolo di Hera

Studi come questo offrono anche nuovi indizi sulla formazione degli asteroidi. Il team ha spiegato che lo scontro ha liberato piccoli frammenti rocciosi rimasti poi in orbita attorno al sistema. Questi detriti hanno contribuito ad alterare i movimenti orbitali, eppure i cambiamenti nell’equilibrio gravitazionale non sembrano aver intaccato la forma di Didymos. Per i ricercatori significa che il corpo principale era abbastanza rigido e compatto da mantenere la propria struttura anche dopo la nascita della sua piccola luna. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Planetary Science Journal.

Adesso la comunità scientifica può contare su un nuovo paio di occhi puntati sul sistema. Si tratta di Hera, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea pensata per seguire da vicino i due asteroidi e raccogliere dati direttamente sul posto. La sonda è partita a ottobre del 2024 a bordo di un Falcon 9, ha sorvolato Marte a marzo del 2025 e ha avviato le manovre di frenata per l’avvicinamento a ottobre di quest’anno.

Lo scorso 5 novembre l’ESA ha diffuso una fotografia ravvicinata di Didymos in cui Dimorphos appare per metà nascosto, e nuove immagini sono attese per il 25 novembre. Le informazioni raccolte da Hera consentiranno un’analisi ancora più approfondita degli effetti della missione DART e forniranno indicazioni fondamentali per progettare future missioni in grado di proteggere il nostro pianeta dall’impatto con gli asteroidi.

Fonte: TecnoAndroid