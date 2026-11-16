iPhone Duo 2: non solo Face ID, avrà anche un teleobiettivo

La seconda generazione di iPhone Duo potrebbe portare con sé proprio ciò che a molti è mancato sul primo modello, cioè il Face ID e un teleobiettivo. Il debutto del primo smartphone pieghevole firmato Apple è stato seguito con grande curiosità, sia dagli appassionati di tecnologia sia da chi lavora nel settore, e gli analisti non hanno perso tempo nel definirlo uno dei modelli destinati a diventare un punto di riferimento per l’intera categoria.

Un’accoglienza calorosa, insomma, ma non priva di qualche nota stonata. Alcune scelte del colosso di Cupertino hanno fatto discutere e quella più criticata riguarda senza dubbio l’assenza del riconoscimento facciale. Si tratta di una delle funzionalità più amate da chi usa un iPhone, quindi la sua mancanza su un prodotto così atteso non è passata inosservata. Le indiscrezioni più recenti lasciano però intendere che Apple abbia tutta l’intenzione di rimediare con il prossimo pieghevole, andando a colmare proprio la lacuna che ha attirato più attenzione.

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Face ID e Action Button in cima alle priorità di Apple

Secondo Mark Gurman, giornalista molto seguito ed esperto delle vicende di Apple, l’azienda statunitense avrebbe fissato due priorità ben precise per iPhone Duo 2. La prima è appunto Face ID, la seconda riguarda l’Action Button. Due elementi che, messi insieme, avvicinerebbero ancora di più il pieghevole all’esperienza che gli utenti conoscono già sugli altri iPhone.

Sul fronte del riconoscimento del volto gli ingegneri di Cupertino starebbero lavorando duramente per integrare questa tecnologia nella seconda generazione, con un’attenzione particolare al display esterno. Ed è proprio lì che si gioca la partita più complicata. Sarebbero già stati realizzati alcuni prototipi di iPhone Duo 2 dotati di Face ID, ma il lavoro per far funzionare il sistema sullo schermo esterno non sarebbe ancora concluso. Per Apple si tratterebbe comunque di una priorità assoluta, il che rende bene l’idea di quanto peso abbia questa funzione nei piani della società.

Teleobiettivo, peso e spessore sotto la lente

Il ritorno del riconoscimento facciale non sarebbe però l’unica novità allo studio. Tra gli obiettivi del gruppo americano figurerebbe anche l’aggiunta di un teleobiettivo, che arricchirebbe il comparto fotografico del prossimo pieghevole. Accanto a questo Apple punterebbe a ridurre peso e spessore del dispositivo, due caratteristiche che su uno smartphone di questo tipo contano parecchio e che incidono direttamente sulla comodità con cui lo si tiene in mano e lo si porta in tasca.

Il disegno complessivo appare piuttosto chiaro. Con la seconda generazione di iPhone Duo l’azienda di Cupertino vorrebbe eliminare quelli che sono stati i principali difetti emersi sul suo primo smartphone pieghevole, intervenendo sia sulle funzioni sia sulla costruzione del dispositivo. Il percorso però non sembra privo di ostacoli. Sempre secondo Gurman le tempistiche sono strette e al momento Apple non sa ancora con certezza se riuscirà a integrare Face ID su iPhone Duo 2.

Fonte: TecnoAndroid