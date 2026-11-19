Su YouTube Music la navigazione principale diventa più snella. L’app per Android e iOS sta infatti eliminando la scheda Samples dalla barra inferiore, cioè lo spazio pensato per scoprire nuova musica attraverso brevi clip verticali. Il formato video in verticale però resta nell’applicazione. Cambia solo il punto da cui raggiungerlo, e con questa mossa la schermata principale perde una delle voci che erano diventate familiari a molti ascoltatori negli ultimi anni.

Per chi ha un abbonamento Premium la barra in basso adesso conta appena tre elementi, ovvero Home, Cerca e Raccolta. Una struttura essenziale, che riporta l’attenzione sulle funzioni di base del servizio di streaming: aprire la pagina iniziale, cercare un brano o un artista e ritrovare la propria musica salvata. Chi usa invece la versione gratuita continuerà a vedere una quarta scheda, quella chiamata “Upgrade”, che invita a passare al piano a pagamento.

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Che fine fa la funzione Samples

La sezione Samples era stata introdotta da YouTube nel 2023 come strumento per scoprire canzoni nuove con un formato molto simile a quello degli Shorts. Bastava toccare la scheda per aprire un lettore video che scorreva una dopo l’altra proposte pensate sui gusti dell’utente. Secondo la descrizione fornita all’epoca dall’azienda, poteva trattarsi dell’ultima uscita di un artista emergente oppure di un brano meno conosciuto firmato da un nome storico della musica. Un modo veloce, quasi da sfogliare con il pollice, per incappare in qualcosa di inaspettato.

Anche se non compare più nella barra di navigazione, la funzione non è stata cancellata del tutto. I contenuti di Samples restano accessibili dalle pagine dedicate a playlist, artisti e album, tramite un pulsante collocato nell’angolo in alto a destra. L’idea è offrire un’esperienza più mirata, legata al contesto in cui ci si trova. Praticamente le clip verticali non arrivano più in un flusso generico ma si agganciano a ciò che si sta già ascoltando o esplorando in quel momento.

La modifica viene attivata lato server, quindi non serve scaricare un aggiornamento dell’app per riceverla. La distribuzione è partita in modo graduale nel corso delle ultime settimane e ora risulta disponibile per un numero di utenti molto più ampio. Può comunque capitare che su alcuni dispositivi la vecchia barra con quattro voci per gli abbonati sia ancora visibile per un po’.

Nuovi pulsanti e l’arrivo di Ask Music

Non è l’unica novità grafica di queste settimane. YouTube Music ha infatti ritoccato anche la disposizione dei pulsanti nelle pagine degli album e delle playlist. Il tasto Play adesso si trova sulla destra, mentre i comandi per scaricare i brani, aggiungerli alla raccolta e aprire i commenti sono stati raggruppati sul lato sinistro. Un riordino che separa in modo più netto l’azione principale, cioè avviare l’ascolto, dalle funzioni secondarie.

Guardando ai prossimi passi, già a settembre YouTube aveva annunciato che Ask Music sarebbe presto diventato raggiungibile proprio dall’angolo in alto a destra dell’app. Si tratta della funzione contraddistinta dall’icona a forma di scintilla tipica di Gemini, che in questo periodo sta comparendo un po’ alla volta sugli smartphone degli utenti.

Fonte: TecnoAndroid