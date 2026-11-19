I primi mini PC NVIDIA RTX Spark sono in vendita da oggi e arrivano con un obiettivo preciso, cioè portare l’intelligenza artificiale locale su una macchina dedicata che lavora per conto proprio. A firmarli sono ASUS, Dell e MSI, tre nomi che conoscono bene il mondo dei desktop e che stavolta puntano su un prodotto molto specifico. Non si tratta infatti dei classici computer da ufficio né di postazioni da gioco, ma di PC Windows compatti costruiti attorno ai modelli di intelligenza artificiale, pensati per restare accesi e operativi anche quando il portatile è spento oppure occupato in altre faccende.

L’idea di fondo è abbastanza semplice da spiegare. Avere un computer separato dedicato all’AI significa poter affidare a lui i compiti più lunghi e ripetitivi senza bloccare il resto del lavoro. Un agente, per esempio, può continuare a elaborare file o portare avanti attività programmate in totale autonomia. Chi invece si occupa di immagini e video può lasciare in esecuzione le generazioni più impegnative, quelle che richiedono tempo e che altrimenti terrebbero sotto scacco la macchina principale. È questa la vera anima dei nuovi desktop NVIDIA RTX Spark, che si rivolgono quindi soprattutto ai professionisti, cioè a chi ha bisogno ogni giorno di strumenti performanti e affidabili.

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Grace e Blackwell sotto lo stesso tetto

Il cuore tecnico di queste macchine merita un discorso a parte, perché è proprio lì che si nasconde la differenza rispetto a un PC tradizionale. All’interno trovano spazio un processore NVIDIA Grace a 20 core e una GPU Blackwell, due componenti che condividono fino a 128 GB di memoria. Detta così può sembrare una scheda tecnica come tante, ma il dettaglio della memoria condivisa ha un peso notevole nel funzionamento quotidiano.

In un computer comune la scheda video dispone di una propria memoria, separata da quella del sistema, e la sua capienza rappresenta spesso un limite concreto quando si lavora con l’intelligenza artificiale. Nei nuovi mini PC, invece, CPU e GPU attingono allo stesso bacino. Il vantaggio emerge soprattutto quando il modello da eseguire occupa più memoria di quanta ne offrirebbe una normale scheda grafica, una situazione tutt’altro che rara con i modelli più corposi. Avere a disposizione un unico spazio così ampio permette di caricarli senza dover scendere a compromessi dettati dall’hardware.

Un petaflop e modelli da 120 miliardi di parametri

Sul fronte delle prestazioni NVIDIA parla di una potenza AI fino a un petaflop, un valore che colloca queste piccole macchine in una fascia decisamente interessante per chi lavora con l’intelligenza artificiale in locale. L’azienda dichiara inoltre la possibilità di eseguire modelli da 120 miliardi di parametri, un numero che dà l’idea della mole di dati che questi sistemi sono in grado di gestire direttamente sulla scrivania, senza appoggiarsi a risorse esterne.

Va però letto con la giusta attenzione. Quello indicato è il limite dichiarato per le configurazioni più capienti, quindi non vale necessariamente per tutte le varianti proposte da ASUS, Dell e MSI. Anche le prestazioni effettive cambiano a seconda dei casi, perché dipendono dal modello scelto e dal modo in cui viene eseguito. Il petaflop e i 120 miliardi di parametri rappresentano dunque il tetto massimo raggiungibile da NVIDIA RTX Spark, mentre il rendimento reale di ogni macchina varierà in base al carico di lavoro che le viene affidato.

Fonte: TecnoAndroid