Che Grand Theft Auto sia cresciuto davanti allo schermo di un cinema non è certo una novità. Ogni capitolo della saga firmata Rockstar somiglia a un grande collage fatto di atmosfere, battute, inquadrature e personaggi tipici del cinema di genere, presi in prestito e poi rimodellati con quell’ironia tagliente che ormai è diventata il marchio di fabbrica dello studio. Non si parla soltanto di qualche omaggio sparso qua e là o di easter egg nascosti negli angoli più remoti della mappa. In molti casi l’ispirazione cinematografica regge l’intero impianto del gioco, dalla città in cui si muove il giocatore fino alla parabola del protagonista.

Da Vice City a Liberty City, una rete fitta di riferimenti

L’esempio più lampante rimane Vice City. La sua estetica al neon e la scalata criminale che racconta rimandano in modo diretto a Tony Montana, figura che chiunque abbia un minimo di familiarità con il genere riconosce al primo sguardo. Eppure la trama dei richiami è molto più fitta di così, e scavando un po’ emergono legami con mondi cinematografici anche parecchio diversi tra loro.

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C’è il cinema di Scorsese, per esempio, che detta le regole della mafia virtuale e plasma il modo in cui la serie mette in scena famiglie, gerarchie e codici d’onore. Poi c’è il fascino dei casinò, capace di dare forma a un intero distretto di San Andreas. Accanto a questo trova spazio il dramma sociale americano dei primi anni Novanta, che regala credibilità e radici solide al percorso di CJ tra le gang di Los Santos. E non manca nemmeno il crime russo dello stesso decennio, chiamato in causa per dare spessore al passato oscuro di Niko Bellic, protagonista che porta con sé un bagaglio di ferite tutt’altro che leggero.

Ogni ambientazione, insomma, pesca da un immaginario preciso. Il risultato è una galleria di città e personaggi che sembrano familiari anche a chi li incontra per la prima volta, proprio perché affondano le radici in storie già viste sul grande schermo.

Missioni, inseguimenti e il peso della televisione

Il discorso si fa ancora più interessante quando si guarda alle missioni. Alcune delle sequenze più memorabili della serie sono ricostruzioni quasi filologiche di scene madri, rifatte con una cura che rasenta il culto. Si va dalle rapine coordinate nei minimi dettagli fino ai colpi di coda degli inseguimenti polizieschi più celebri di sempre. Chi ha passato ore con il pad in mano probabilmente ha avuto più volte la sensazione di rivivere un film, e non per caso.

Anche il piccolo schermo ha avuto il suo ruolo. L’immaginario della Miami criminale, fatto di giacche dai colori pastello e motoscafi lanciati a tutta velocità, deve alla televisione almeno quanto deve al cinema. Un dettaglio che spiega bene quanto le fonti d’ispirazione della saga siano varie e stratificate.

A conti fatti sono dieci i titoli, tra film cult e serie TV, che hanno lasciato un segno riconoscibile su GTA. Per ciascuno è possibile individuare un legame preciso con personaggi, ambientazioni o missioni specifiche, quasi come sfogliare la videoteca immaginaria di Rockstar. Un viaggio utile tanto a chi conosce a memoria ogni angolo di Liberty City quanto a chi si prepara a tornare tra le strade di Vice City.

Ne viene fuori il ritratto di una serie che non ha mai nascosto i propri debiti ma li ha trasformati in un linguaggio tutto suo. Grand Theft Auto cita, parodia e ricontestualizza, e proprio così è finito per diventare a sua volta un punto di riferimento per chi è venuto dopo.

Fonte: TecnoAndroid