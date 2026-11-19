La prima clip della serie Harry Potter targata HBO Max non ha ricevuto l’accoglienza sperata, e questa volta a unirsi al coro delle critiche è arrivata perfino Ryanair. La compagnia aerea ha preso di mira il filmato con un post decisamente esilarante, accompagnato da una frase che in poche parole sintetizza il pensiero di molti spettatori: “Sembra più low cost dei nostri voli!”. Una battuta secca, di quelle che sui social circolano in un attimo, arrivata in una fase già piuttosto delicata per il progetto.

Nei giorni scorsi HBO ha infatti diffuso il primo estratto di Harry Potter e la Pietra Filosofale, titolo che identifica la prima stagione del remake televisivo dedicato al giovane mago creato per la saga letteraria. Si trattava del primo assaggio concreto della nuova produzione, eppure il filmato ha raccolto parecchie critiche e non poche derisioni da parte dei fan, che non hanno certo risparmiato commenti pungenti sul risultato mostrato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ryanair e la frecciata sul low cost

Il riferimento scelto dal vettore non è affatto casuale. Il concetto di low cost rappresenta praticamente il cuore dell’identità della compagnia, e usarlo contro la clip della serie significa ribaltare con ironia la propria immagine per colpire il bersaglio. Il messaggio sottinteso è piuttosto chiaro, perché se perfino un marchio noto per le tariffe contenute definisce “più economico dei propri voli” quanto visto sullo schermo, la resa del filmato non ha lasciato il segno nel modo sperato da HBO.

Il post si inserisce in un clima già acceso attorno alla produzione. Le reazioni del pubblico alla prima clip erano state tutt’altro che tenere, e l’intervento di un’azienda così riconoscibile ha dato ulteriore visibilità alle prese in giro nate intorno al nuovo Harry Potter. Quando un brand estraneo al mondo dell’intrattenimento decide di cavalcare una polemica di questo genere, la discussione tende a uscire dai confini delle community di appassionati e finisce per raggiungere una platea molto più ampia, fatta anche di persone che normalmente seguono queste vicende solo di sfuggita.

Le critiche dei fan al primo filmato

Al centro del dibattito resta proprio il primo contenuto ufficiale della serie tv. HBO ha scelto di mostrare un estratto della stagione d’esordio, quella che riparte dal capitolo iniziale della saga, ma la risposta degli spettatori è andata in una direzione ben diversa da quella che ci si poteva aspettare per un lancio del genere. Critiche e derisioni hanno accompagnato la diffusione del video fin da subito, e la vicenda ha preso rapidamente piede online.

In questo contesto la battuta della compagnia aerea ha funzionato quasi come un amplificatore. Non si è trattato di un commento tecnico o di un’analisi dettagliata, ma di una semplice frecciata costruita sul proprio slogan implicito, capace però di catturare l’attenzione molto più di tante recensioni. Ed è proprio questo il punto, perché un post brevissimo ha finito per diventare uno dei commenti più visibili sulla clip del remake, accostando la serie di HBO Max a un’idea di economicità che difficilmente una produzione di questo peso vorrebbe vedersi associata.

Per ora la serie rimane quindi al centro dell’attenzione per motivi che vanno oltre la semplice curiosità dei fan. Dopo la pubblicazione del primo filmato di Harry Potter e la Pietra Filosofale, le reazioni negative del pubblico si sono moltiplicate e anche Ryanair ha deciso di dire la sua, pubblicando il post in cui sostiene che la clip della serie HBO sembri “più low cost dei nostri voli”.

Fonte: TecnoAndroid