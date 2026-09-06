Samsung Galaxy Watch non si riaccende dopo il riavvio: come risolvere

Chi possiede un Galaxy Watch potrebbe essersi imbattuto in un comportamento a dir poco fastidioso: dopo un aggiornamento legato al fuso orario, lo smartwatch chiede di riavviarsi e poi, una volta accettata la richiesta, sembra semplicemente spegnersi senza più tornare in vita. Niente logo, niente schermata di avvio, niente. Solo un display nero che non risponde. La buona notizia è che il rimedio esiste, ed è talmente banale da risultare quasi ridicolo rispetto allo spavento iniziale.

Il caso è stato documentato su un Galaxy Watch Ultra, ma non si tratta di un episodio isolato. Sul forum della community Samsung sono comparse almeno altre due segnalazioni molto simili, una relativa a un Galaxy Watch 6 Classic e una a un Galaxy Watch Ultra 2. Numeri piccoli, certo, che al momento non permettono di capire quanto il fenomeno sia effettivamente diffuso tra gli utenti.

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Il bug del riavvio e la soluzione più semplice del previsto

La dinamica è sempre la stessa. Dopo un aggiornamento che riguarda il fuso orario, l’orologio mostra una richiesta di riavvio. Fin qui nulla di strano, anzi: è una procedura che può capitare in condizioni del tutto normali e che di solito si esaurisce in una manciata di secondi. Il problema arriva subito dopo, quando viene selezionata l’opzione per riavviare il dispositivo. A quel punto il Galaxy Watch non completa l’avvio e resta apparentemente spento, dando l’impressione di essere diventato un pezzo di alluminio e vetro senza più alcuna funzione.

La reazione istintiva, comprensibile, è pensare a un guasto serio. E invece la soluzione individuata è di quelle che fanno sorridere: basta appoggiare l’orologio sul proprio caricatore. Il contatto con la base di ricarica sblocca la situazione e lo smartwatch riprende a funzionare regolarmente, senza perdita di dati e senza bisogno di ripristini o procedure complicate. Un gesto da cinque secondi che evita telefonate all’assistenza e viaggi in centro riparazioni.

Cosa aspettarsi da Samsung e come comportarsi nel frattempo

Va detto chiaramente che si parla di una soluzione temporanea. Il bug resta lì, silenzioso, pronto a ripresentarsi alla prossima occasione in cui il dispositivo dovesse gestire un cambio di fuso orario. Serve un intervento via software da parte di Samsung, un aggiornamento correttivo che elimini la causa alla radice. Per ora, però, non risultano comunicazioni ufficiali sul tema né tempistiche indicate per una patch.

Il consiglio pratico, per chi si trova in viaggio o comunque lontano da casa, è tenere a mente questa scorciatoia. Un Galaxy Watch che sembra morto durante una trasferta può creare più di un grattacapo, soprattutto per chi lo usa per il monitoraggio del sonno, per gli allenamenti o per le notifiche. Sapere che il caricatore risolve tutto cambia parecchio la prospettiva, e trasforma un potenziale problema serio in una scocciatura di pochi istanti.

Resta il fatto che episodi del genere raccontano bene la complessità del software che gira su questi dispositivi. Un aggiornamento apparentemente innocuo, legato a qualcosa di banale come l’orario, riesce a mandare in stallo l’intero sistema. Non capita spesso, ma capita, e le segnalazioni raccolte finora riguardano modelli diversi tra loro, dal Galaxy Watch 6 Classic fino alle varianti Ultra più recenti, segno che il problema non è legato a un singolo prodotto o a una singola generazione di hardware.

Al momento le informazioni disponibili si fermano qui, con un numero di casi ancora troppo contenuto per parlare di un difetto su larga scala e senza alcun aggiornamento ufficiale in grado di sistemare la situazione.