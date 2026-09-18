SteamOS con GPU NVIDIA: Valve avvia il supporto al driver

Chi segue il mondo del gaming su Linux sa che SteamOS sta vivendo la sua fase più interessante, e il nodo del supporto alle GPU NVIDIA è finalmente entrato in una fase concreta. Valve ha inserito il driver NVIDIA nel ramo principale di sviluppo del sistema operativo, un passaggio tecnico che suona burocratico ma che in pratica significa molto: alcune generazioni di schede GeForce riescono ora ad avviare correttamente il sistema e a mandare il segnale a un monitor. Non è ancora il traguardo, però è la base da cui si parte.

L’annuncio arriva dalle parole di Pierre-Loup Griffais, uno degli sviluppatori di riferimento in Valve, in occasione del lancio di Steam Frame. Il tono usato è stato quello di chi non vuole gonfiare le aspettative. Il driver c’è, funziona a un livello di base, ma tra l’implementazione attuale di SteamOS e lo stack driver NVIDIA più avanzato oggi disponibile il divario resta significativo. Tradotto in termini pratici: le schede compatibili si accendono e fanno partire tutto, solo che non riescono ancora a esprimere il loro potenziale reale in termini di stabilità, prestazioni e ottimizzazione.

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Perché il nodo NVIDIA pesa così tanto

Il punto è semplice. Per anni SteamOS ha vissuto in un ecosistema piuttosto controllato, costruito attorno all’hardware che Valve stessa progetta, da Steam Deck fino a Steam Machine. In quel contesto le variabili sono poche e tutto si può calibrare con precisione. Il momento in cui il sistema esce da quel recinto e ambisce a girare su macchine assemblate da chiunque, invece, cambia completamente lo scenario. E una fetta enorme di quelle macchine ha una scheda GeForce dentro il case.

Griffais ha spiegato che il lavoro di avvicinamento procede e che i progressi si vedono su base quotidiana, non a salti occasionali. È un dettaglio che dice qualcosa sul metodo: non un annuncio a effetto, ma un cantiere aperto in cui ogni settimana qualche pezzo si incastra meglio. Chi spera in una versione pronta a sostituire Windows sulla propria configurazione con scheda NVIDIA, comunque, dovrà mettersi in pazienza. Il tempo necessario non è breve.

Proton, anti cheat e i due ostacoli rimasti

Il 2026 è stato un anno pesante, in senso buono, per il gaming su Linux, e il merito va in larga parte a Valve. Da un lato il lavoro sulla parte visibile all’utente, con un sistema operativo sempre più maturo e sempre meno legato ai soli dispositivi ufficiali. Dall’altro le fondamenta, e qui il nome che conta è Proton, lo strato di traduzione che permette a Linux di far girare giochi compilati per Windows. Senza quel pezzo, tutto il resto sarebbe un esercizio teorico.

Restano però due caselle vuote prima di poter parlare di alternativa piena a Windows. La prima è appunto il driver NVIDIA, che ora ha imboccato la strada giusta. La seconda riguarda le tecnologie anti cheat, terreno su cui la compatibilità continua a essere il tallone d’Achille della piattaforma, perché molti titoli competitivi semplicemente non partono o vengono bloccati lato server.

Messe in fila, le due questioni raccontano dove si giocherà la partita nei prossimi mesi. Sul fronte grafico il movimento è avviato e misurabile, con il driver integrato nel ramo principale e le prime schede in grado di inizializzare il sistema. Sul resto Valve continua a limare, senza promettere scadenze e senza fissare date per il momento in cui il gap prestazionale con lo stack NVIDIA più recente potrà dirsi chiuso.