La homepage di Google si prepara a cambiare volto in un modo che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato difficile da immaginare. Sulla pagina più visitata del web sta arrivando una barra laterale dedicata alle conversazioni con l’intelligenza artificiale, pensata per ritrovare e proseguire le chat avviate direttamente da Google Search. Si tratta di un passaggio graduale, quasi silenzioso, che però tocca il cuore stesso del motore di ricerca.

Negli ultimi tempi Gemini ha conquistato spazio un po’ alla volta in tutte le app del colosso di Mountain View, senza strappi ma con una costanza difficile da ignorare. All’appello mancava proprio la Ricerca, il servizio simbolo dell’azienda e quello che milioni di persone aprono ogni giorno quasi per riflesso. Adesso quel momento sembra davvero arrivato e il cambiamento riguarda la versione desktop della pagina principale, con una distribuzione che coinvolge tutto il mondo.

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Cosa cambia sulla homepage di Google

La novità ruota attorno a una barra laterale richiudibile che compare sulla homepage e raccoglie le ricerche AI effettuate di recente. Basta aprirla per vedere l’elenco delle conversazioni precedenti e rientrare in una di queste con un clic, ripartendo esattamente dal punto in cui ci si era fermati. Quando non serve la si può chiudere e la pagina torna pulita come prima.

Il senso dell’operazione è piuttosto chiaro. Una ricerca tradizionale spesso si esaurisce in pochi secondi, mentre un dialogo con l’assistente può svilupparsi in più tappe e allungarsi nel tempo. Senza uno storico delle chat facilmente raggiungibile il rischio era quello di dover ricominciare da capo ogni volta oppure di ricostruire a memoria il filo di un ragionamento lasciato a metà. Con il pannello laterale invece le conversazioni restano lì, sempre a portata di mano, e il passaggio tra una sessione e l’altra diventa molto più naturale.

Le parole di Robby Stein e il perché della scelta

L’annuncio è arrivato direttamente da Robby Stein, vicepresidente di prodotto di Google, che ha affidato a un post su X la presentazione della funzione accompagnandola con un breve video esplicativo. Nel messaggio il dirigente conferma che la barra laterale è in fase di distribuzione a livello globale sulla homepage desktop e che il suo scopo è permettere di trovare con facilità le ricerche recenti fatte con l’intelligenza artificiale e di tornarci sopra in qualsiasi momento.

Stein spiega anche la ragione dietro questa scelta. Sempre più utenti si rivolgono al motore di ricerca con domande che non si chiudono con una singola risposta ma richiedono approfondimenti, chiarimenti e nuovi spunti da esplorare. Secondo quanto raccontato dal manager, durante i test interni la barra laterale ha fatto una differenza notevole proprio sotto questo aspetto, aiutando le persone a portare avanti le proprie ricerche e a continuare a navigare il web partendo da quanto già scoperto.

È un dettaglio che dice molto sulla direzione presa da Google Search. Il motore non viene più visto soltanto come una porta d’ingresso verso altri siti ma come un luogo in cui fermarsi, ragionare e tornare più volte sullo stesso argomento. La presenza di Gemini all’interno della Ricerca segue esattamente questa traiettoria e la nuova barra ne rappresenta il tassello più visibile. Stein ha descritto la funzione come un modo molto più semplice per riprendere da dove si era rimasti.

Fonte: TecnoAndroid