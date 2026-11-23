Un volante che si ritira nella plancia come dentro un cassetto e lascia libero il posto guida quando l’auto è ferma. È la carta su cui punta la nuova BYD Fang Cheng Bao Ti 9, presentata in Cina con un volante retrattile che il marchio chiama Foldable Smart Cabin. L’idea era già comparsa più volte su prototipi e concept, ma stavolta BYD rivendica la prima applicazione su un modello pensato davvero per la produzione di serie. Non si tratta di guidare senza volante. Lo scopo è cambiare l’aspetto dello spazio davanti al conducente nei momenti di sosta.

Come funziona il volante ripiegabile con lo sterzo steer by wire

Il movimento è affidato a cerniere di precisione, piccoli motori elettrici e una struttura articolata che piega la corona fino a 180 gradi e la richiude nella plancia in circa 10 secondi. A riposo il volante ripiegabile scompare del tutto e libera la zona davanti al guidatore. Per arrivare a questo risultato è stato necessario eliminare il collegamento meccanico diretto tra volante e ruote. Sulla Ti 9 lavora infatti uno sterzo steer by wire, dove i comandi raggiungono per via elettronica gli attuatori sulle ruote senza il classico piantone, e anche i freni sono a controllo elettronico.

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Durante la marcia il volante rimane al suo posto, con forma a D e tasti fisici tradizionali. Può invece ripiegarsi nel parcheggio automatizzato e soprattutto a vettura ferma, così da sfruttare meglio l’abitacolo. Senza l’ingombro frontale il sedile si sposta più indietro e si reclina fino a 165 gradi, trasformando il posto guida in una specie di poltrona per riposare. Seduta e volante si muovono in modo coordinato e, stando ai dati dichiarati dalla casa, permettono di guadagnare circa 25 cm per le gambe. Questa soluzione però resta riservata alla versione più ricca, chiamata appunto Foldable Smart Cabin, e non è presente su tutta la gamma.

Dimensioni, stile e abitacolo a sei posti

Al di là della trovata scenografica, la BYD Fang Cheng Bao Ti 9 rimane un maxi SUV ibrido plug in lungo 527 cm, largo 200 cm e alto 185 cm, con un passo di 313 cm. Lo schema dei sedili è 2+2+2 con due poltrone singole in seconda fila e due sedute in terza, nel tentativo di unire comfort per la famiglia e doti in fuoristrada. Le linee restano squadrate e coerenti con lo stile robusto del marchio, tra protezioni sulla carrozzeria, passaruota marcati e una striscia luminosa a LED che attraversa tutto il frontale. In coda spiccano i fanali verticali e il portellone diviso orizzontalmente in due parti, con quella inferiore che diventa un piano d’appoggio. Fra gli optional c’è anche un gancio di traino elettrico a scomparsa da 2.000 kg.

All’interno trovano spazio uno schermo panoramico anteriore da 30 pollici e un display da 21,4 pollici fissato al soffitto per i passeggeri posteriori. Riscaldamento, ventilazione e massaggio sono disponibili su tutte e sei le poltrone.

Motore, batteria e prezzi in Cina

La spinta arriva da un sistema ibrido plug in a trazione integrale che abbina un 1.5 turbo benzina da 156 CV a due motori elettrici, uno per asse, da 272 CV ciascuno, per una potenza complessiva dichiarata di 536 CV. Alla base c’è la nuova piattaforma DMS (Dual Mode Super), sviluppata per conciliare efficienza, prestazioni e motricità sui fondi difficili. Completano il pacchetto le sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus A, lo sterzo posteriore e un controllo della trazione che si adatta alle diverse superfici.

L’energia è immagazzinata in una batteria Blade LFP di seconda generazione da 66,48 kWh. Secondo il ciclo cinese l’autonomia in modalità elettrica raggiunge 310 km, mentre quella combinata arriva a 1.630 km con batteria carica e serbatoio pieno. Grazie alla tecnologia Flash Charging il costruttore dichiara una ricarica dal 10% al 97% in 9 minuti nelle condizioni previste dal sistema. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,8 secondi. Per l’assistenza alla guida in città e in autostrada c’è il pacchetto God’s Eye B 5.0 con sensore LiDAR sul tetto. Sul mercato cinese il nuovo SUV debutta nelle versioni 4WD Max, 4WD Ultra e Foldable Smart Cabin, con prezzi compresi tra 279.900 yuan, circa 35.500 euro, e 329.900 yuan, circa 41.800 euro. Per ora non esiste alcuna indicazione ufficiale su un possibile arrivo in Europa.

Fonte: TecnoAndroid