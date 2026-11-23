Vindictus: Defying Fate arriverà su PS5 nel corso del 2027, e l’annuncio ufficiale porta con sé il primo sguardo concreto al gameplay e all’ambientazione. A presentare il progetto è Dongseok Oh, lead director di questo GDR d’azione dinamico che punta tutto su un’avventura fantasy medievale. Gli eroi dovranno misurarsi con nemici colossali in un mondo che pesca a piene mani dalla mitologia celtica.

Un combattimento costruito attorno alle armi

Il cuore dell’esperienza è il combattimento, pensato per essere coinvolgente e viscerale. È talmente centrale che nella creazione di ogni eroe il team parte proprio dall’arma. Si valuta una gamma molto ampia di opzioni, dalle più classiche che chiunque si aspetterebbe fino a scelte insolite capaci di aprire possibilità inedite, e poi se ne sceglie una come base. Solo a quel punto entrano in gioco i gruppi che curano storia, azioni di combattimento e aspetto visivo, liberi di esplorare idee proprie prima che venga fissata una direzione comune. Ne esce un personaggio con uno stile ben definito, tanto che l’esperienza in Vindictus: Defying Fate cambia in modo sostanziale a seconda dell’eroe selezionato. Ci si può affezionare a uno solo oppure crescerne diversi e scegliere quello più adatto alla situazione.

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I primi protagonisti mostrati in Vindictus: Defying Fate rendono bene l’idea. Lann preferisce schivare piuttosto che parare. Concatena schivate per evitare i colpi e poi si avvicina per attaccare subito dopo averne messo a segno uno. Fiona invece usa lo scudo per bloccare e contrattaccare bilanciando offesa e difesa, e una deviazione eseguita con precisione le permette di proseguire la propria sequenza senza interruzioni. Delia accumula potenza per scatenare un colpo devastante e può anche evitare gli assalti colpendo il nemico mentre attacca. Karok assorbe l’impatto degli attacchi in arrivo per mantenere la posizione e trasforma lo scontro con un avversario potente in una vera gara di forza.

Per resistere in un mondo così duro servono concentrazione intensa e un controllo preciso, perché sopravvivere significa imparare come si muovono i nemici. In base alle abilità del personaggio si può parare un colpo devastante, bloccare una raffica brutale oppure evitarla al momento giusto. L’obiettivo resta sempre lo stesso, ovvero creare un’apertura e piazzare un pesante contrattacco. Non manca la personalizzazione su PS5, con la possibilità di creare le proprie armi e modificare costumi e aspetto per rendere ogni eroe davvero unico.

Una profezia, i Fomors e un continente da esplorare

Sul piano narrativo tutto ruota attorno a una frase che suona come una condanna. “I cancelli del paradiso si apriranno quando una razza sterminerà l’altra”. Guidati da questa profezia, gli umani e i Fomors di Taranúil si combattono da tempo immemore bagnando la terra del sangue avversario. Il giocatore veste i panni di una nuova recluta dei Kalbram Mercenaries al servizio del Rocheste Order e durante il viaggio scoprirà un misterioso complotto nascosto dietro conflitti antichi.

Il mondo di Vindictus: Defying Fate alterna terre mozzafiato ancora toccate dal respiro degli antichi dei a fiorenti centri di cultura umana sbocciati nel mezzo della guerra. Ogni passo in questo continente inesplorato regala un panorama diverso, ma la realtà di fondo non cambia ed è sempre lo scontro contro i Fomors. Tra creature ostili all’umanità e bestie feroci, gli avversari non mancheranno di certo. Fra le località già svelate c’è Colhen, piccolo villaggio di contadini sul fronte dove si incontrano i territori umani e quelli Fomor. Ci sono poi le Rovine settentrionali, antiche vestigia un tempo situate in territorio neutrale tra le due razze, e Hoarfrost Hollow, una valle fatta di foreste innevate, miniere ghiacciate e cascate glaciali. Infine Ainle, una città distrutta nel giro di una notte da un misterioso incidente.

Un’avventura in solitaria con spazio per la cooperazione

Di base il viaggio è pensato per essere affrontato da soli. Il team sta però preparando anche contenuti multigiocatore che permetteranno di fronteggiare minacce travolgenti insieme ad altri giocatori. La pagina di Vindictus: Defying Fate sul PlayStation Store è già attiva ed è possibile aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri.

Fonte: TecnoAndroid