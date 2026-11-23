Un aiuto contro le microplastiche accumulate nell’intestino potrebbe arrivare da un alimento che in Corea del Sud finisce in tavola quasi ogni giorno. Un gruppo di scienziati sudcoreani ha infatti individuato nel kimchi, il piatto tradizionale a base di verdure fermentate e spezie, un batterio in grado di legare a sé le minuscole particelle di plastica e di favorirne quindi l’eliminazione dall’organismo.

Il microrganismo in questione si chiama Leuconostoc mesenteroides CBA3656 e appartiene alla famiglia dei batteri lattici. Il suo lavoro consiste nel fermentare gli zuccheri trasformandoli in acido lattico, esattamente come accade in molti altri cibi fermentati. A renderlo interessante però è quanto emerso dai test di laboratorio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Bioresource Technology.

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I numeri degli esperimenti in laboratorio

La prima prova è stata piuttosto semplice nella sua impostazione. I ricercatori hanno mescolato il batterio con acqua contenente particelle piccolissime di polistirene, uno dei materiali plastici più comuni. In questo ambiente il ceppo isolato dal kimchi è riuscito a intrappolare l’87% di tutte le nanoplastiche presenti nel campione.

Il passo successivo ha richiesto qualcosa di più articolato. Gli scienziati hanno preparato un fluido pensato per somigliare a quello dell’intestino umano, così da verificare il comportamento del microrganismo in condizioni più vicine a quelle dell’apparato digerente. Qui il batterio ha legato il 57% delle nanoplastiche presenti, una quota inferiore rispetto alla prova in acqua ma ottenuta in un contesto decisamente più complesso.

Secondo il team il Leuconostoc mesenteroides CBA3656 ha mostrato “un’elevata efficienza di biosorbimento delle nanoplastiche in un ampio intervallo di concentrazioni, valori di pH e temperature, insieme a un rapido assorbimento a brevi tempi di contatto”. Detto in altre parole il microrganismo trattiene le particelle in modo efficace anche quando cambiano le condizioni intorno a lui e lo fa in tempi brevi. Un aspetto che i ricercatori hanno sottolineato proprio per il ruolo che potrebbe avere nell’eliminare le microplastiche all’interno del nostro corpo.

Perché la ricerca guarda agli alimenti fermentati

Alla base dello studio c’è una preoccupazione ben precisa. “Le nanoplastiche (NP) sono sempre più diffuse negli ecosistemi e nelle catene alimentari umane e rappresentano potenziali rischi per la salute, rendendo necessarie strategie di rimozione efficaci applicabili sia all’ambiente che all’intestino” hanno spiegato gli autori. Il punto debole finora era proprio la mancanza di soluzioni versatili, visto che come hanno aggiunto gli stessi studiosi “i batteri in grado di funzionare in entrambi i contesti rimangono poco studiati”.

Il ceppo trovato nel kimchi sembra andare in questa direzione, perché ha dato risultati sia in acqua sia nel fluido che imita l’ambiente intestinale. Se Hee Lee, uno dei microbiologi che hanno condotto la ricerca, ha inquadrato la scoperta in un discorso più ampio: “L’inquinamento da plastica è sempre più riconosciuto non solo come un problema ambientale, ma anche come una preoccupazione per la salute pubblica. I nostri risultati suggeriscono che i microrganismi derivati da alimenti fermentati tradizionali potrebbero rappresentare un nuovo approccio biologico per affrontare questa sfida emergente”.

Il lavoro del gruppo sudcoreano non si ferma qui. Lo stesso Se Hee Lee ha infatti annunciato che le ricerche proseguiranno sulle stesse basi: “Continueremo ad ampliare il valore scientifico delle risorse microbiche del kimchi per contribuire a soluzioni per la salute pubblica e l’ambiente”.

Fonte: TecnoAndroid