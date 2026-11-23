Il Black Friday porta con sé un ribasso che in tanti aspettavano, perché Apple Watch Series 12 scende al suo minimo storico su Amazon. Lo smartwatch presentato da Apple a settembre 2026 si trova ora sotto il prezzo di listino consigliato di 509€, e lo sconto riguarda sia la versione da 42 mm sia quella da 46 mm. Parliamo di un dispositivo con il nuovo chip S11, un display Always On capace di toccare i 2000 nit di picco e un sistema di monitoraggio della salute tra i più evoluti mai visti su un orologio della mela. Il prezzo, finalmente, comincia a essere un po’ più abbordabile. Il prezzo è 459 euro su Amazon.

La configurazione da 42 mm è la più compatta della gamma ed è pensata soprattutto per chi ha un polso sottile. La cassa è in alluminio, protetta dal vetro Ceramic Shield 2, e il peso si ferma a 32,2 grammi con uno spessore di 9,7 mm. Un equilibrio piuttosto riuscito per chi vuole uno schermo comodo da leggere senza portarsi al polso l’ingombro del taglio più grande.

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Apple Watch Series 12 tra chip S11, schermo luminoso e sensori per la salute

Il pannello è un Retina OLED Always On con tecnologia LTPO3, in grado di abbassare la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz quando serve risparmiare energia. La risoluzione è di 374 x 446 pixel e la luminosità massima arriva a 2000 nit, un valore che rende lo schermo perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto, quando su tanti altri smartwatch si finisce a strizzare gli occhi.

La novità più interessante però sta sotto la scocca. Il nuovo Health Sensing System, che lavora in coppia con il chip S11, rileva la frequenza cardiaca ogni cinque secondi e misura la variabilità cardiaca fino a 24 volte più spesso rispetto alle generazioni precedenti. Tradotto in pratica, i dati raccolti durante la giornata diventano molto più fitti e dettagliati.

Il resto della scheda tecnica è altrettanto completo. Sul fronte della connettività ci sono WiFi 4, Bluetooth 5.3 e un GPS di precisione multicostellazione, a cui si affiancano il chip Ultra Wideband di seconda generazione e il supporto ad Apple Pay per i pagamenti contactless. Lo spazio interno è di 64 GB, mentre l’impermeabilità arriva fino a 50 metri di profondità. Non mancano il rilevamento delle cadute e quello degli incidenti automobilistici gravi, due funzioni che possono fare davvero la differenza. Anche la ricarica rapida merita una menzione, visto che bastano 15 minuti alla presa per ottenere 12 ore di autonomia.

A muovere tutto c’è watchOS 27, che per funzionare richiede un iPhone 11 o un modello successivo aggiornato a iOS 27. Una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto l’orologio sia legato a doppio filo all’ecosistema di Cupertino.

Il nuovo minimo storico e quanto si risparmia davvero

Passando ai numeri, la versione GPS da 42 mm passa dal prezzo consigliato di 509€ a 459€, con uno sconto di circa il 10%. Non sarà un taglio clamoroso, ma si tratta della cifra più bassa mai registrata per questo modello dal giorno del lancio, quindi un’occasione concreta per chi stava aspettando il momento giusto per comprarlo. La disponibilità è immediata e la spedizione, gestita direttamente da Amazon, assicura tempi di consegna rapidi.

Chi preferisce un display più ampio può orientarsi sulla variante da 46 mm, anch’essa scesa al suo minimo storico. In questo caso il prezzo passa da 559€ a 509€, con lo stesso risparmio di 50€ già visto sul modello più piccolo.

Fonte: TecnoAndroid