Pochi segni sembrano innocui quanto il simbolo uguale, quelle due lineette parallele che chiunque impara a usare fin dai primi anni di scuola. Eppure proprio questo segno così familiare sta mettendo in difficoltà chi prova a trasferire la matematica dentro un software. A sollevare la questione è il matematico Kevin Buzzard, che ha osservato come tradurre l’uguaglianza in codice sia un’operazione molto meno immediata di quanto si potrebbe pensare.

Il punto di partenza è quasi spiazzante. A prima vista il segno di uguale non nasconde nessun enigma: due cose sono uguali oppure non lo sono, e su questa certezza si regge buona parte del ragionamento matematico quotidiano. Nessuno studente si ferma a chiedersi cosa significhi davvero scrivere che due espressioni coincidono. Lo dà per scontato e va avanti. Ma quando quel concetto deve essere spiegato a una macchina, le cose cambiano parecchio e quella che sembrava un’ovvietà diventa un nodo da sciogliere con attenzione.

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Lean e la prova delle dimostrazioni

Il terreno su cui emerge il problema è Lean, il programma pensato per verificare le dimostrazioni matematiche. Il suo compito è controllare che ogni passaggio di un ragionamento sia corretto, senza lasciare nulla al caso. Ed è proprio qui che il simbolo uguale mostra il suo lato meno evidente. Per un essere umano l’uguaglianza è un’idea intuitiva, qualcosa che si capisce al volo. Per un software che deve verificare tutto in modo rigoroso, invece, ogni concetto va tradotto in istruzioni precise, e il segno di uguale non fa eccezione.

Le osservazioni di Kevin Buzzard partono esattamente da questa frizione tra l’intuizione umana e la rigidità richiesta da un sistema automatico. Quello che sulla carta appare come uno dei mattoni più semplici dell’intero edificio matematico, una volta passato attraverso Lean, si rivela meno banale del previsto. Ed è anche per questo che si parla di una matematica impegnata a riscrivere le proprie basi, o quanto meno a guardarle con occhi nuovi nel momento in cui deve renderle comprensibili a un programma. Le fondamenta che per secoli sono state date per acquisite vengono così rimesse sotto la lente, a partire proprio dai simboli più elementari.

Un preprint ancora da esaminare

Il matematico ha raccolto le sue riflessioni in un preprint, cioè un testo che non è ancora passato al vaglio di altri specialisti del settore. Si tratta quindi di un lavoro reso disponibile prima della consueta revisione da parte degli esperti, quella fase in cui altri studiosi analizzano il contenuto e ne valutano la solidità. Le considerazioni sul simbolo uguale contenute nel documento rappresentano dunque il punto di vista dell’autore, in attesa dell’esame della comunità scientifica.

Al centro del testo resta comunque una constatazione che colpisce proprio per la sua semplicità. Il segno di uguale, che chiunque ha scritto migliaia di volte senza pensarci, si trasforma in una piccola sfida quando bisogna trasformarlo in codice leggibile da un sistema che verifica le dimostrazioni. È questa la scoperta che Kevin Buzzard descrive nel suo preprint, dove spiega come l’uguaglianza, tradotta per Lean, si sia rivelata meno semplice di quanto lasciasse immaginare il suo aspetto così elementare.

Fonte: TecnoAndroid