Google: in fase di sviluppo novità per migliorare l’uso di Messaggi

Come ben sapete, un elemento contraddistintivo di Google riguarda il suo forte impegno per quanto concerne gli update da rilasciare per le proprie applicazioni, molto spesso infatti l’azienda lavora su due fronti, uno più evidente che si palesa sottoforma di grandi update che cambiano in modo importante le applicazioni e uno meno evidente che consiste in lavori sottobanco per effettuare aggiornamenti lato server che vanno a puntellare piccoli elementi che tutti insieme però offrono cambiamenti decisamente sostanziali e funzionali.

Tra le varie app che godono di questa campagna di aggiornamenti, ovviamente è presente anche Google messaggi, l’applicazione proprietaria di Google che viene installata di default all’interno della serie pixel ma anche di tutti gli altri smartphone Android che non hanno una soluzione proprietaria correlata al proprio produttore, di recente dal web ci sono arrivate delle informazioni che Anne annunciano l’implementazione di piccole novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

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Piccole ma interessanti novità

Nello specifico, le novità in questione non sono grandi cambiamenti ma rappresentano delle migliorie che rendono più elevata la quality of life dell’applicazione, sembra infatti che molto presto assisteremo all’arrivo di un cestino all’interno di Google messaggi che fornirà uno step di controllo in più quando andremo ad eliminare una conversazione, effettivamente attualmente una volta che una conversazione viene cancellata non è più possibile tornare indietro, dal codice sorgente emerge che invece Google ora sta lavorando proprio all’introduzione di uno step in più che permette a un utente indeciso, magari di tornare sui propri passi.

Un’altra miglioria sulla quale Google sta lavorando riguarda l’utilizzo a una mano quando selezioniamo un messaggio, la barra delle opzioni che appare attualmente in alto infatti dovrebbe essere sostituita da un piccolo menu a comparsa che apparirà proprio accanto al messaggio che andiamo a selezionare rendendo invece lo sfondo sfocato, questo menu dovrebbe includere tra le varie opzioni: Rispondi”, “Inoltra”, “Copia”, “Aggiungi a Speciali”, “Elimina”, “Seleziona altro, “Info“.