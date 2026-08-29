Google, il watermark sulle immagini AI diventa opzionale

Riconoscere a occhio un’immagine finta diventerà più complicato, perché il watermark sui contenuti AI generati con gli strumenti di Google sta per diventare opzionale. Fino a oggi il piccolo simbolo stampato sull’angolo di una foto o di un video era la scorciatoia più democratica che esistesse per capire da dove arrivasse quel materiale, non servivano software di analisi, non serviva sapere dove cliccare, bastava guardare. Quella scorciatoia, a breve, potrebbe sparire dalla maggior parte dei file che circolano in rete.

L’annuncio è arrivato da Josh Woodward, vicepresidente dell’azienda, che ha spiegato come stia per arrivare un’opzione dedicata alla rimozione del marchio visibile. Si parte dai modelli generativi più recenti, quindi Nano Banana, Omni e Lyria, per poi allargare la funzione anche a Gemini e all’editor video Flow. In pratica chi genera un contenuto potrà decidere se lasciare la firma oppure ottenere un file pulito, senza alcun segno che ne riveli la provenienza al primo sguardo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché Google sta cambiando idea sul marchio visibile

La logica commerciale, va detto, si capisce piuttosto bene. Il watermark visibile ha un difetto evidente, occupa spazio sull’immagine, si sovrappone alla composizione e in certi casi rovina il risultato finale, soprattutto quando il contenuto deve essere usato in una presentazione, in un progetto grafico o in un video montato con cura. Per un utente che paga un abbonamento, ritrovarsi il logo appiccicato sopra il lavoro appena creato somiglia più a una penalità che a una garanzia, considerando che diversi servizi concorrenti permettono da tempo di eliminarlo senza troppi giri di parole.

Da qui la scelta di allinearsi. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale con i modelli di Google potranno quindi viaggiare senza etichetta, essere pubblicate sui social, essere ricondivise, ritagliate, reinserite in altri contesti, senza che nessuno noti nulla di strano. Il vantaggio pratico c’è, il prezzo da pagare pure, perché insieme al simbolo se ne va anche l’unico segnale immediato che consentiva di distinguere una creazione sintetica da una fotografia scattata davvero.

Cosa cambia per chi guarda e non per chi crea

Il punto interessante è che il beneficio della novità riguarda soprattutto chi produce contenuti, mentre l’effetto collaterale ricade su chi li consuma. Un utente medio che scorre un feed non ha né il tempo né gli strumenti per verificare l’origine di ogni singolo file, si affida a quello che vede, e finora vedeva un piccolo marchio che raccontava tutta la storia in un istante. Con la possibilità di togliere il watermark, quel meccanismo di allerta automatico viene meno e la responsabilità del riconoscimento si sposta altrove, su controlli meno intuitivi e su una diffidenza che ognuno deve costruirsi da solo.

Non è una questione puramente teorica. La quantità di materiale sintetico che passa quotidianamente da piattaforme e chat è cresciuta parecchio, e la firma visibile era rimasta uno dei pochi elementi capaci di funzionare sempre, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma su cui il contenuto veniva aperto. Rimuoverla significa uniformare l’esperienza di Gemini e degli altri modelli a quella dei rivali, ma anche rendere più sfumato il confine tra quello che è stato creato da una macchina e quello che è stato ripreso dal mondo reale.

L’opzione, per come è stata descritta, arriverà in modo graduale, partendo dai modelli citati e includendo poi Flow, lo strumento dedicato al montaggio dei video generati. Chi userà quei modelli potrà quindi scegliere liberamente se mantenere il segno di riconoscimento oppure esportare un file completamente privo di indicazioni sulla sua natura artificiale.