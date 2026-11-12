Google Home, Gemini più sveglio e fix per le vecchie Nest Cam

Google ha avviato la distribuzione di un nuovo pacchetto di miglioramenti per Google Home, e questa volta l’attenzione si concentra su due fronti ben precisi. Da una parte ci sono le vecchie telecamere Nest, che ricevono finalmente correzioni attese da parecchio tempo. Dall’altra c’è Gemini, l’assistente vocale che diventa più sveglio nel gestire le richieste legate alla casa connessa.

Le novità si dividono tra Gemini for Home, ancora in accesso anticipato, e l’app Google Home vera e propria. Sul versante dell’assistente il passo avanti più interessante riguarda la comprensione dei comandi complessi. Quando più dispositivi corrispondono alla stessa richiesta, Gemini ora può porre una rapida domanda di chiarimento per capire con esattezza a quale apparecchio ci si riferisce, invece di tirare a indovinare o lasciar perdere del tutto. Un approccio decisamente più sensato rispetto a dover discutere con lo smart speaker su quale luce della camera da letto vada spenta.

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Gemini diventa più visivo e più rapido

Chi possiede un Nest Hub trova adesso un modo più utile di dialogare con l’assistente. Gli smart display possono infatti mostrare immagini pertinenti accanto alle risposte sullo schermo, quando queste aiutano a chiarire meglio il contenuto. Alcune domande diventano così più semplici da comprendere, senza dover contare soltanto sulla spiegazione a voce.

Non finisce qui, perché Gemini risponde più in fretta quando si tratta di impostare, controllare o annullare timer e sveglie. Anche i timer di spegnimento per musica e contenuti multimediali risultano più affidabili. Il feedback vocale si fa più colloquiale e permette di aggiungere dettagli o correggere un messaggio prima di inviarlo. Display e altoparlanti collegati, infine, dovrebbero avviare gli annunci trasmessi in tutta la casa con maggiore rapidità.

Le vecchie Nest Cam tornano a funzionare come si deve

La parte più corposa del lavoro riguarda però le telecamere, soprattutto i modelli Nest meno recenti che sono stati trasferiti sulla nuova app. Google ha sistemato alcuni problemi di connessione nello streaming dal vivo che colpivano la Nest Cam Indoor di prima generazione, la Nest Cam Outdoor, il Nest Doorbell cablato conosciuto come Nest Hello e entrambi i modelli di Nest Cam IQ.

Gli interventi puntano su configurazioni di rete particolari come le connessioni PPPoE, la fibra e gli hotspot mobili. Chi usa una Nest Cam IQ dovrebbe ritrovare le miniature degli eventi, mentre un orologio più preciso garantisce marcature temporali più affidabili sui filmati registrati. Sono stati aggiornati anche i certificati di sicurezza e corretti i problemi di stabilità che potevano provocare riavvii improvvisi delle telecamere.

Su Android arrivano poi alcune sistemazioni minori ma comunque gradite. I controlli della cronologia delle Nest Cam diventano più affidabili, le richieste indesiderate di collegamento all’account Nest si riducono e le istruzioni per ricollegare telecamere di terze parti risultano più chiare. Torna inoltre la possibilità di rimuovere un Nest Doorbell di prima generazione offline e mai migrato.

Le novità vanno oltre le telecamere. Per le famiglie con più termostati Nest compare l’interruttore Eco Mode Everywhere, che attiva la modalità di risparmio energetico su tutti i dispositivi con un solo tocco. Le serrature smart compatibili con lo standard Aliro consentono invece di aggiungere chiavi di casa digitali a Google Wallet sui dispositivi Android supportati, con tanto di sblocco a mani libere quando ci si avvicina alla porta.

Si amplia anche Google Home MCP. Gli agenti di intelligenza artificiale possono ora configurare e gestire le automazioni domestiche e ottengono controlli aggiuntivi su apparecchi come elettrodomestici, robot aspirapolvere, colonnine di ricarica per auto elettriche e termostati. Le correzioni per le telecamere e le funzioni di Gemini diventeranno operative nei prossimi giorni con l’installazione del firmware più recente, che è possibile scaricare anche manualmente dall’app Google Home.

Fonte: TecnoAndroid