Account Nintendo, addio login Google e Apple: arrivano le passkey

Chi entra nell’app Nintendo Switch dal proprio smartphone usando il profilo Google o Apple dovrà cambiare abitudini piuttosto in fretta. Nintendo ha infatti annunciato che gli accessi tramite Google e Apple verranno dismessi dopo il 25 gennaio 2027. La comunicazione è arrivata attraverso una pagina di supporto ufficiale della stessa casa giapponese e lascia poco spazio a interpretazioni. Dal giorno successivo questo sistema di autenticazione semplicemente non funzionerà più.

Il cambiamento arriverà con un aggiornamento programmato dell’applicazione e segna una svolta piuttosto netta. L’azienda di Kyoto ha scelto di puntare tutto sulle passkey, abbandonando il collegamento con servizi di terze parti che per anni ha permesso a molti utenti di entrare nel proprio profilo con un paio di tocchi. Una comodità che, a quanto pare, non rientra più nei piani della società.

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Cosa cambia dal 26 gennaio per l’account Nintendo

Le conseguenze pratiche sono state elencate in modo chiaro. A partire dal 26 gennaio non sarà più possibile utilizzare un profilo Google o Apple per effettuare l’accesso al proprio account Nintendo. Non si potrà nemmeno creare un nuovo account partendo da queste credenziali, quindi anche chi si avvicina per la prima volta all’ecosistema della grande N dovrà seguire una strada diversa.

C’è poi un dettaglio che interesserà soprattutto chi segue con attenzione il programma fedeltà della compagnia. Viene infatti cancellata anche la missione My Nintendo che assegnava Punti Platino a chi collegava il proprio account Google a quello Nintendo. Un piccolo bonus che sparisce insieme al resto, come naturale conseguenza della nuova politica.

Al posto del collegamento con piattaforme esterne, la società consiglia di registrare una passkey direttamente dall’app Nintendo Switch. Si tratta di un metodo di accesso esclusivo e più sicuro, legato al dispositivo dell’utente e pensato per evitare passaggi intermedi. In pratica la chiave d’accesso resta sotto il controllo diretto di Nintendo, senza dipendere da colossi come Google o Apple.

Come evitare problemi con l’app Nintendo Switch

La raccomandazione dell’azienda è di muoversi il prima possibile. Nintendo suggerisce agli utenti di verificare quanto prima di riuscire a entrare nel proprio profilo senza passare per i servizi di Google e Apple, così da non trovarsi in difficoltà quando la scadenza di gennaio sarà ormai arrivata. Meglio sistemare tutto con calma che ritrovarsi bloccati all’ultimo momento.

Per chi dovesse dimenticarsene, comunque, una via d’uscita esiste. Anche dopo il 26 gennaio sarà possibile recarsi sulla pagina dell’account Nintendo e seguire la procedura per il recupero della password, quella classica legata alla voce “password dimenticata”. Un passaggio in più, certo, ma che consente di riprendere il controllo del proprio profilo senza perdere nulla.

Sulle ragioni di questa scelta la casa giapponese non ha fornito spiegazioni. Alcuni ipotizzano che dietro la decisione ci siano motivi legati alla sicurezza. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha portato alla nascita di bot in grado di violare i sistemi con una rapidità mai vista prima, e Nintendo potrebbe voler blindare qualsiasi area che non riesce a controllare al 100%. Si tratta però solo di un’ipotesi, visto che dall’azienda non è arrivata alcuna conferma in merito.

Al di là delle motivazioni, il calendario è già fissato. Chiunque utilizzi l’app Nintendo Switch o possieda un account Nintendo di qualsiasi tipo è invitato a modificare subito il proprio metodo di accesso, registrando una passkey prima che il 25 gennaio 2027 chiuda definitivamente la porta agli accessi tramite Google e Apple.

Fonte: TecnoAndroid