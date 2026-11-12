Auto elettriche, 1,2 milioni di barili di petrolio risparmiati

Le auto elettriche occupano ancora una fetta piccola delle strade del pianeta, ma il loro effetto sul consumo di petrolio è già concreto e cresce in fretta. A metterlo nero su bianco è Transport & Environment, organizzazione europea che si occupa di trasporti sostenibili, tornata sui numeri degli ultimi cinque anni. Era il periodo della COP26 di Glasgow, quando diversi Paesi e costruttori si impegnavano ad abbandonare i motori a combustione entro il 2040. Da allora il mondo ha attraversato due crisi energetiche, le quotazioni del greggio sono schizzate verso l’alto e più di qualcuno ha cominciato a chiedersi se la mobilità a batteria stesse davvero spostando qualcosa. Stando all’analisi la risposta è sì, e con numeri più grandi di quanto in tanti si aspettassero.

Dal 6,6% al 25% delle immatricolazioni mondiali

Il punto di partenza è quasi un paradosso. Le vetture a batteria, le cosiddette BEV, rappresentano appena il 4,2% del parco circolante globale. Sul fronte del nuovo però la musica cambia parecchio, perché pesano già per il 25% delle immatricolazioni nel mondo, contro il 6,6% di cinque anni fa. È proprio questa quota in costante aumento ad aver prodotto un risultato misurabile. Il petrolio risparmiato ogni giorno è passato dai 215.000 barili del 2021 agli attuali 1,2 milioni di barili, un volume che corrisponde a circa l’1,2% del consumo mondiale.

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E non si tratta soltanto di automobili private. Gli autobus elettrici costituiscono ormai il 5% della flotta globale, mentre i camion a batteria sono fermi all’1% del totale ma in alcuni Paesi superano già il 50% delle nuove vendite. Secondo le stime dell’organizzazione questi mezzi pesanti evitano da soli fino a 320.000 barili al giorno, un contributo che va sommato a quello delle vetture. Considerato che il trasporto su strada brucia quasi metà del greggio consumato sul pianeta, si capisce bene perché queste cifre abbiano un peso tutt’altro che marginale.

Emissioni evitate, previsioni al 2034 e il quadro in Italia

C’è poi il capitolo delle emissioni. Le auto a batteria oggi in circolazione evitano ogni anno oltre 200 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, più o meno come cancellare le emissioni annuali di decine di milioni di auto a benzina. Antony Froggatt, senior director di T&E, non usa giri di parole: «Le auto elettriche sono lo strumento più efficace per tagliare la domanda di petrolio. Al momento gli unici vincitori della nostra dipendenza dal greggio sono i giganti dei combustibili fossili e gli Stati petroliferi». Froggatt indica Norvegia, Danimarca e Hong Kong, dove le vendite di modelli elettrici sfiorano il 100%, come mercati già al riparo da futuri shock energetici.

Lo sguardo si allunga anche sui prossimi anni. Con le politiche attualmente in vigore T&E prevede che le vetture a batteria arrivino a sostituire circa 5,8 milioni di barili al giorno entro il 2034. Si tratta di un calo paragonabile a quello registrato durante la crisi petrolifera del 2026, con una differenza sostanziale: stavolta la contrazione sarebbe strutturale e legata alla transizione elettrica, non a un crollo improvviso della domanda.

Anche in Italia l’argomento è sempre più sentito. Nel 2026 il 67% delle vendite di auto riguarda già veicoli elettrificati, anche se la quota di modelli completamente elettrici resta ancora bassa. Per i veicoli commerciali la situazione è decisamente più lenta, visto che camion elettrici e a LNG rimangono tra l’1 e il 2% in assenza di incentivi, segno che senza una spinta normativa o economica il comparto dei mezzi pesanti fatica a mettersi in moto.

Fonte: TecnoAndroid