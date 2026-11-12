Steam mostra gli FPS medi dei giocatori: si parte da Steam Deck

Valve ha deciso di portare su Steam i dati sugli FPS medi raccolti direttamente dai giocatori, in modo da mostrare quanto bene giri un determinato gioco su un certo hardware prima ancora di metterlo nel carrello. L’iniziativa parte da Steam Deck, ma l’azienda ha già promesso di estendere la funzione ad altri dispositivi in futuro. Con ogni probabilità non si parla soltanto di Steam Machine ma anche dei PC da gaming in senso più ampio. Il funzionamento è piuttosto semplice. La scheda del gioco indica il framerate medio ottenuto da chi ci ha giocato sulla console portatile, così chi sta valutando l’acquisto può decidere con più serenità senza rischiare una spesa a vuoto.

A dire il vero la piattaforma consente già di allegare le specifiche hardware quando si scrive una recensione. Il problema è che soltanto una minuscola parte dei giocatori lascia un commento e, guardando le recensioni dei titoli più recenti, una fetta ancora più piccola sceglie di indicare la propria configurazione. Per questo la finestra dedicata si arricchisce ora di una nuova riga che riporta il frame rate medio di chi utilizza lo stesso hardware. Accanto compare anche un istogramma con i dati effettivi da cui nasce quella media.

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Dati anonimi e condivisi su base volontaria

Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda la privacy. Le informazioni sul framerate arrivano esclusivamente dagli utenti che hanno scelto di condividerle, quindi su questo fronte non ci sono particolari preoccupazioni. Il meccanismo funziona proprio come ci si aspetterebbe. Valve registra le prestazioni durante una sessione di gioco su Steam Deck e poi le rende visibili agli altri utenti, ovviamente in forma anonima. Nella libreria comparirà una finestra che invita a dare il proprio consenso alla condivisione dei dati.

Chi conosce bene il mondo PC avrà già notato un possibile intoppo. I giochi offrono una marea di impostazioni grafiche regolabili, perciò anche lo stesso identico hardware può restituire risultati molto diversi. L’osservazione è corretta ed è esattamente il motivo per cui Valve ha scelto questa strada. Il programma Steam Deck Verified richiede un certo livello di prestazioni e i titoli che non lo raggiungono possono finire nella categoria “Non supportato”, anche se qualcuno li trova comunque giocabili. Non esiste quindi uno standard unico di prestazioni accettabili e l’azienda preferisce lasciare che siano i giocatori a giudicare.

Per questa prima fase di prova i dati vengono filtrati in modo da includere solo le console impostate sul limite di frame predefinito. Non c’è alcun tentativo di tenere conto delle impostazioni personalizzate all’interno dei singoli giochi. Nonostante ciò, secondo Valve, i valori tendono a concentrarsi in intervalli piuttosto ristretti una volta considerati gli effetti anomali della sincronizzazione verticale.

Dopo Steam Deck toccherà agli altri dispositivi

E chi non possiede una Steam Deck? Valve descrive questo aggiornamento come un primo passo verso la raccolta dei dati sul framerate per molti più dispositivi oltre alla sua console portatile. Nella lista rientrano senza dubbio Steam Machine, il mini PC desktop della casa, e il visore per la realtà virtuale Steam Frame, ma tutto lascia pensare che la funzione arriverà anche sui normali computer da gioco, fissi o portatili che siano.

Non è ancora chiaro se le prestazioni sui sistemi desktop verranno associate alla scheda grafica, a una combinazione di GPU e CPU oppure a più fattori insieme. In ogni caso si tratta dell’ennesima funzione che distingue Steam dagli store concorrenti. Per il momento chi vuole partecipare deve iscriversi alla beta del client Steam, mentre per tutti gli altri utenti Valve parla genericamente di un arrivo “in futuro”.

Fonte: TecnoAndroid