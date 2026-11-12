Maserati Island: 840 residenze di lusso su un’isola a Dubai

Maserati entra nel mercato immobiliare di lusso con un’isola privata a Dubai, pensata e arredata attorno all’identità del Tridente. Il progetto si chiama Maserati Island ed è stato annunciato dalla Casa modenese insieme a SAMANA COLLECTA, il nuovo marchio immobiliare di altissima fascia che fa capo a SAMANA Developers. L’isola sorge nell’arcipelago di The World Islands, a poca distanza dalla costa dell’emirato, e rappresenta il primo complesso residenziale che porta la firma del costruttore italiano.

Non si tratta quindi di un semplice logo applicato su qualche edificio. L’idea è quella di un luogo intero costruito intorno al marchio Maserati, dove lo stile che da sempre accompagna le auto del Tridente si trasforma in architettura, spazi abitativi e servizi pensati per chi cerca un certo tipo di esclusività. Bisognerà comunque avere un po’ di pazienza, perché le prime unità saranno pronte soltanto a partire dal 2030.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le residenze e i numeri di Maserati Island

Le dimensioni del progetto sono importanti. Il complesso comprende infatti 840 residenze firmate Maserati, a cui si sommano sette ville sospese sull’acqua e altre due immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione porta sul mercato 232 unità con piscina privata, con soluzioni che vanno dai monolocali fino ai tagli più ampi da quattro camere da letto. Una gamma abbastanza varia, quindi, che permette di scegliere tra un appartamento più compatto e una vera e propria casa di famiglia affacciata sul mare.

Proprio il mare è al centro di tutto. Ogni abitazione è stata orientata in modo da garantire una vista continua sull’acqua, grazie a grandi vetrate e ambienti aperti che lasciano entrare la luce e il paesaggio. Anche gli interni seguono una linea precisa. Sia gli spazi comuni sia quelli privati integrano gli arredi della collezione Giorgetti Maserati Edition, nata nel 2025 dalla collaborazione tra le due aziende italiane. Il progetto di interior design porta invece la firma dell’architetto Carlo Colombo dello studio A++, chiamato a dare coerenza all’intero insieme.

Servizi sull’isola e collegamenti con Dubai

Oltre alle abitazioni, l’isola offre una serie di servizi che la rendono praticamente autonoma. C’è un ristorante con cucina italiana sospeso sull’acqua, affiancato da un beach club, spiagge private e una laguna centrale che fa da cuore all’intero complesso. A tutto questo si aggiungono piscine, una spa, aree fitness sia al chiuso sia all’aperto e un porto turistico dedicato agli sport acquatici.

Non manca nemmeno la parte legata al lavoro e alla vita quotidiana. Sull’isola troveranno posto lounge per il coworking e spazi commerciali selezionati, accompagnati da servizi di concierge pensati per una clientela internazionale. Per raggiungere la terraferma i residenti potranno contare su un servizio yacht dedicato che collega l’isola a Dubai. L’iniziativa si affianca a Casa Maserati, il progetto annunciato dalla Casa del Tridente qualche giorno fa e del quale al momento non si conoscono ancora i dettagli concreti. Qualche informazione in più potrebbe arrivare il 10 dicembre, data in cui verrà presentato il nuovo piano industriale di Maserati.

Fonte: TecnoAndroid