Occhiali smart Samsung, l’app Galaxy Wearable prepara il debutto

Samsung sta preparando il debutto dei suoi occhiali smart e ha scelto di partire da un elemento chiave, l’app Galaxy Wearable. L’ultimo aggiornamento dell’applicazione introduce infatti il supporto all’abbinamento per i futuri occhiali intelligenti del marchio coreano, un segnale piuttosto evidente di quanto il lancio sia ormai vicino. Nel pacchetto compaiono anche alcune immagini delle montature firmate Gentle Monster che risulteranno compatibili con il dispositivo.

Non è un dettaglio da sottovalutare. Quando un produttore comincia a inserire nella propria app il supporto per un prodotto non ancora in vendita, di solito vuol dire che il momento dell’uscita si avvicina parecchio. E in questo caso le tempistiche già note vanno proprio in quella direzione.

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Gli occhiali Samsung con Android XR sono quasi pronti

Il dispositivo rientra in quella che Samsung chiama Intelligent Eyewear e si basa su Android XR, la piattaforma su cui poggia l’intero progetto. L’attesa ormai è agli sgoccioli. La scorsa settimana è emersa la data di apertura dei preordini, fissata per il 12 novembre. Per quanto riguarda le spedizioni, invece, bisogna affidarsi alle indiscrezioni, che collocano l’inizio delle consegne attorno alla metà di dicembre.

Con queste scadenze ormai dietro l’angolo, l’azienda si sta muovendo per arrivare preparata al debutto. Il lavoro passa anche dal software, e in particolare dall’app Galaxy Wearable, che diventa così il punto di riferimento per collegare i nuovi occhiali Samsung. Il fatto che la casa coreana abbia deciso di integrare questo supporto proprio adesso conferma che i tempi sono maturi e che il prodotto è pronto a fare il suo ingresso sul mercato.

L’ultima versione dell’applicazione aggiunge infatti un sistema di abbinamento integrato pensato appositamente per gli occhiali in arrivo. Sul numero preciso della release, però, non ci sono informazioni. La versione che porta con sé questa novità non è stata indicata, quindi per il momento non è possibile stabilire con esattezza quale aggiornamento contenga la funzione.

Le montature Gentle Monster e le prove nei negozi

Accanto al supporto per l’abbinamento, l’aggiornamento di Galaxy Wearable include diverse immagini delle montature Gentle Monster supportate. Si tratta di risorse grafiche presenti all’interno dell’app che mostrano alcuni dei modelli con cui gli occhiali smart di Samsung saranno disponibili. La loro presenza nel codice lascia intuire quanto la collaborazione con il marchio di occhialeria abbia un peso importante nell’operazione.

Gentle Monster, del resto, non è l’unico nome coinvolto. Anche Warby Parker fa parte del progetto e i due brand hanno già cominciato a raccogliere prenotazioni per le dimostrazioni in negozio. Chi desidera vedere da vicino gli occhiali con Android XR prima dell’apertura dei preordini può quindi fissare un appuntamento presso i punti vendita delle due aziende e provare di persona il nuovo dispositivo.

Le prenotazioni per queste sessioni dal vivo sono già aperte, mentre l’appuntamento con i preordini resta fissato al 12 novembre, con le prime consegne attese verso la metà di dicembre.

Fonte: TecnoAndroid