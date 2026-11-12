iOS 27, Apple Intelligence occupa fino a 16 GB: il trucco di Siri

Chi ha installato iOS 27 sul proprio iPhone potrebbe aver notato una memoria che si riempie più in fretta del solito. Il motivo è legato alle nuove funzioni di intelligenza artificiale introdotte con l’aggiornamento, che arrivano a occupare fino a 16 GB di spazio anche nei casi in cui il servizio non risulta attivo. C’è però una via d’uscita, almeno temporanea, che permette di recuperare fino a 15 GB e passa da un’impostazione apparentemente lontana dal problema: la lingua di Siri.

Con iOS 27.2 ormai presente sugli smartphone degli utenti, il nuovo sistema operativo si è diffuso in modo capillare nell’ecosistema della Mela. Non si parla più di una versione appena uscita e riservata ai più curiosi ma di un software che gira su una fetta ampia di dispositivi. Proprio per questo la questione dello spazio occupato riguarda tante persone e non soltanto una piccola nicchia di appassionati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Intelligence e il conto pagato dalla memoria

Con questa release Apple ha puntato con decisione a recuperare terreno nel settore dell’intelligenza artificiale, un ambito in cui la concorrenza si muove da tempo a ritmo sostenuto. Il potenziamento di Apple Intelligence rappresenta il cuore di questa strategia e porta con sé una serie di novità pensate per rendere il telefono più capace e reattivo. Tutto questo ha però un costo che in pochi avevano messo in conto, ovvero lo spazio di archiviazione. I componenti necessari al funzionamento delle nuove capacità AI possono arrivare a pesare fino a 16 GB sul dispositivo. Il dettaglio che ha sorpreso di più è che questo ingombro si presenta anche dove il servizio non è attivo. In pratica una parte della memoria viene riservata a strumenti che, in determinate situazioni, l’utente non ha nemmeno modo di sfruttare. Per chi possiede un modello con un taglio di memoria contenuto, vedersi sottrarre una quantità simile di gigabyte significa avere meno posto per foto, video, app e documenti.

Il trucco della lingua di Siri per liberare spazio

La soluzione individuata per alleggerire il carico è temporanea e ruota attorno all’assistente vocale. Intervenendo sulle impostazioni e cambiando la lingua di Siri, è possibile fare in modo che il sistema non mantenga sul dispositivo i pacchetti legati alle funzioni di intelligenza artificiale. Il risultato si traduce in un recupero di memoria che può arrivare fino a 15 GB, una cifra tutt’altro che trascurabile su un telefono che si avvicina al limite.

Va chiarito che si tratta di un espediente e non di una correzione definitiva del comportamento di iOS 27. Il cambio di lingua agisce sull’effetto e non sulla causa, quindi rappresenta un rimedio utile per chi ha bisogno di respirare subito senza dover cancellare contenuti personali. Per molti possessori di iPhone alle prese con l’avviso di memoria quasi piena dopo l’aggiornamento, questa modifica consente di liberare fino a 15 GB di spazio di archiviazione.

Fonte: TecnoAndroid