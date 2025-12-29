Google Gemini e Pixel ora sono partner ufficiali del Napoli

La SSC Napoli stringe un accordo inedito con Google, portando l’intelligenza artificiale di Gemini e gli smartphone Pixel nel mondo del calcio italiano. Dopo la partnership con McLaren F1, che ha visto il brand di Mountain View protagonista di una stagione da record, Google debutta nel panorama calcistico come Official AI and Smartphone Partner del Napoli per la stagione 2025/2026.

Una collaborazione tra innovazione e passione

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal club partenopeo, che attualmente occupa il terzo posto in classifica, a due punti dall’Inter. L’accordo nasce da un parallelismo chiaro: l’identità globale del Napoli, capace di unire una tifoseria internazionale, e la visione tecnologica di Google, sempre più orientata all’integrazione tra AI e quotidianità. Secondo quanto dichiarato dal club, la partnership punta a “sviluppare nuovi linguaggi e contenuti digitali in grado di coinvolgere la fanbase azzurra in modo partecipativo”, sfruttando le potenzialità creative dell’intelligenza artificiale.

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Gemini e Pixel al servizio della narrazione “azzurra”

Nel corso della stagione, Gemini e i Pixel saranno al centro di una serie di iniziative digitali che racconteranno il mondo del Napoli da prospettive inedite. L’obiettivo è trasformare la tecnologia in uno strumento di connessione diretta tra squadra, città e tifosi, con format originali e interattivi che permetteranno di vivere il club anche attraverso i canali digitali. L’intelligenza artificiale di Gemini verrà utilizzata per creare contenuti multimediali e campagne personalizzate, mentre gli smartphone Pixel serviranno come piattaforma creativa per immortalare e condividere le esperienze dei tifosi, dalle curve dello stadio Diego Armando Maradona alle piazze del mondo dove batte il cuore partenopeo.

Bianchini ha sottolineato come la collaborazione con Google sia focalizzata sul coinvolgimento diretto della fanbase mondiale, con l’obiettivo di rendere il rapporto tra squadra e tifosi “più autentico e immediato che mai”. Con questa partnership, BigG consolida la sua presenza nel mondo sportivo, dopo il successo della collaborazione con McLaren Racing, dove Gemini è stato integrato nei processi di analisi e comunicazione del team. L’approdo nel calcio italiano rappresenta un passo ulteriore verso la fusione tra AI, storytelling e sport, aprendo la strada a un modello di collaborazione dove la tecnologia diventa parte integrante dell’esperienza dei tifosi.