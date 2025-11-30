Google Foto sperimenta un altro carosello per le scorciatoie su Android

Google Foto continua a evolversi. E questo grazie all’introduzione di aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza utente. Ma anche a rendere più semplice e piacevole la gestione dei contenuti. Tra le novità in fase di test troviamo una riprogettazione della parte superiore della scheda Raccolte nell’app Android. Qui si trovano le scorciatoie agli album e alle cartelle più utilizzate. Attualmente, questa sezione è organizzata come una griglia 2×2. I primi due pulsanti, fissi, sono dedicati ai Preferiti e al Cestino. Mentre i due slot inferiori ruotano automaticamente in base agli album o alle cartelle usate più frequentemente.

La nuova interfaccia in test propone invece un carosello verticale, con card più grandi e angoli arrotondati. Ogni card mostra sia l’icona dell’album o della cartella sia il nome. Rendendo immediatamente identificabili i contenuti. Inoltre, la sezione ora ha un titolo esplicito, aumentando la chiarezza e la leggibilità. Un altro aspetto interessante è che le schede si aggiornano in tempo reale. Non appena viene aggiunta una nuova immagine a un album, il carosello si riorganizza automaticamente. Mostrando subito i contenuti più recenti. Questo approccio dovrebbe rendere la navigazione tra gli album più intuitiva e veloce. Soprattutto per gli utenti con raccolte numerose.

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Con Google Foto interfaccia più chiara e navigazione semplificata

Il nuovo design consente di vedere tre card complete e una porzione della quarta. Sufficiente per poterla selezionare rapidamente. In questo modo, gli utenti hanno un’anteprima più chiara e visivamente più gradevole rispetto all’attuale griglia, che può risultare più statica e meno immediata. L’obiettivo di Google è garantire un accesso rapido agli album più utilizzati, ai Preferiti e agli elementi recenti. Senza quidni dover scorrere troppe schermate.

Al momento, però, questa versione del carosello è limitata a un gruppo ristretto di utenti selezionati da Google. E non è ancora chiaro se verrà implementata per tutti. La sperimentazione fa parte della strategia di test graduale dell’azienda. Che valuta l’impatto delle modifiche visive prima di un rilascio su larga scala. Assicurandosi che ogni cambiamento migliori effettivamente l’esperienza quotidiana senza complicare l’utilizzo dell’app.