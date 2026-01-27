Google Foto gioca con l’AI: ora puoi trasformarti in un meme in pochi secondi

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi più popolari e questa volta tocca a Google Foto, che si arricchisce di una funzione decisamente più leggera e orientata all’intrattenimento. Si chiama Me Meme ed è pensata per trasformare le foto personali in meme pronti da condividere, senza bisogno di app esterne o competenze particolari.

La novità è attualmente in fase di rollout limitato negli Stati Uniti e, come spesso accade con le funzioni sperimentali di Google, non è ancora chiaro quando arriverà anche in Europa. L’obiettivo però è evidente: rendere Google Foto non solo un archivio di ricordi, ma anche uno strumento creativo capace di generare contenuti “social-ready”.

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Come funziona Me Meme su Google Foto

Il meccanismo è volutamente semplice e immediato. All’interno dell’app compare una nuova voce nella sezione Crea, da cui è possibile accedere a Me Meme. A quel punto l’utente sceglie un template generato dall’AI, seleziona una propria immagine dalla galleria e lascia che il sistema costruisca automaticamente il meme. Il risultato è un’immagine già impaginata, con stile e struttura tipici dei meme più diffusi online. Se il primo tentativo non convince, è possibile rigenerare il contenuto oppure cambiarne completamente il template. Una volta soddisfatti, il meme può essere salvato nella libreria o condiviso direttamente tramite chat e social.

Un’AI sempre più “personale”

Me Meme si inserisce in una tendenza ormai chiara: Google sta puntando su strumenti AI che usano i contenuti personali degli utenti come materia prima creativa. Non più solo correzioni automatiche o miglioramenti invisibili, ma vere e proprie funzioni pensate per creare contenuti divertenti, riconoscibili e facilmente condivisibili. È un cambio di passo rispetto all’idea tradizionale di Google Foto come semplice gestore di immagini. L’app diventa sempre più simile a un laboratorio creativo, dove l’AI non si limita a organizzare o migliorare le foto, ma le trasforma in qualcosa di nuovo.

Al momento Me Meme è ancora considerata una funzione sperimentale. Anche negli Stati Uniti la disponibilità non è universale e alcuni utenti non la visualizzano ancora all’interno dell’app. Google, inoltre, non ha fornito dettagli su eventuali controlli aggiuntivi o limitazioni, ma è probabile che vengano introdotte misure per evitare abusi, considerando che si lavora su immagini personali. Non è nemmeno la prima volta che Google interviene sul tema dei meme all’interno di Foto: già in passato l’azienda aveva introdotto opzioni per nascondere o filtrare i meme dalla galleria principale, segno che il fenomeno è ormai considerato strutturale e non più marginale.