Google Drive ottiene interfaccia più moderna per visualizzazione file

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Google continua a lavorare al miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti agli utenti per garantire un’esperienza sempre più interconnessa e ricca di possibilità di personalizzazione. L’ultimo esempio arriva da Google Drive, che riceve una serie di miglioramenti significativi per l’esperienza di visualizzazione di formati di file di terze parti come PDF, video, immagini e audio. L’aggiornamento introduce un’interfaccia modernizzata con nuovi strumenti di navigazione pensati soprattutto per documenti di grandi dimensioni.

Nuova barra laterale e strumenti di navigazione

Secondo quanto spiegato dal team Google attraverso un post sul blog ufficiale, l’aggiornamento modernizza l’interfaccia utente introducendo una nuova barra di sinistra per i PDF. Questa includerà un indice e miniature per una navigazione più semplice dei documenti, permettendo agli utenti di saltare rapidamente tra sezioni diverse senza dover scorrere manualmente pagine di contenuto. Gli utenti potranno fare affidamento anche su una nuova barra degli strumenti e una nuova barra delle applicazioni che razionalizzano l’accesso alle funzioni più utilizzate. Un nuovo menu file completa le migliorie all’interfaccia, offrendo accesso più diretto alle opzioni di gestione documenti. L‘insieme di questi cambiamenti punta a ridurre il numero di clic necessari per completare operazioni comuni.

Ricerca tramite trascrizione per i video

Una funzionalità particolarmente interessante riguarda i video: gli utenti potranno cercare tramite trascrizione quando stanno guardando un contenuto video. Questa opzione permette di individuare rapidamente momenti specifici all’interno di video lunghi cercando parole o frasi pronunciate, eliminando la necessità di guardare l’intero contenuto o di scorrere manualmente la timeline.

La ricerca per trascrizione si rivela utile in contesti professionali dove video di riunioni, presentazioni o formazione contengono informazioni specifiche che necessitano di essere recuperate velocemente. La funzione sfrutta probabilmente le tecnologie di riconoscimento vocale già utilizzate da Google in altri servizi come YouTube.

Semplificazione per documenti di grandi dimensioni

Secondo il colosso di Mountain View, questa modernizzazione dovrebbe rendere più semplice per gli utenti di Google Workspace la navigazione dei documenti, soprattutto quelli di grandi dimensioni. PDF estesi, presentazioni lunghe o raccolte di immagini numerose beneficeranno particolarmente delle nuove opzioni di navigazione tramite indice e miniature. La nuova interfaccia risponde a esigenze concrete emerse dall’uso professionale di Drive, dove documenti complessi e articolati richiedono strumenti di navigazione più sofisticati rispetto alla semplice barra di scorrimento. L’indice laterale permette una comprensione immediata della struttura del documento e accesso diretto alle sezioni rilevanti.