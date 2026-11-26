Le battute su quanta RAM consumi Google Chrome sono ormai un classico, quasi un luogo comune che accompagna il browser da anni. Stavolta però la questione prende una piega diversa perché, almeno su Windows, Chrome potrebbe continuare a occupare memoria anche dopo essere stato chiuso. E il motivo, tanto per cambiare, avrebbe a che fare con l’intelligenza artificiale e in particolare con Gemini, l’assistente sviluppato da Google.

Va detto che negli ultimi tempi gli sviluppatori di Mountain View hanno fatto passi avanti importanti sul fronte dei consumi, e il browser non è più quel divoratore di risorse di una volta. In passato, comunque, c’era almeno una certezza. Si sapeva che Chrome era esigente e quando serviva bastava chiuderlo per liberare memoria preziosa da destinare ad altri programmi o attività più pesanti. Ora quella semplice regola rischia di non valere più, e molti utenti potrebbero non accorgersene affatto.

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L’impostazione di Gemini che lascia attivo Chrome

A sollevare la questione è stato un utente di Reddit, che ha individuato una specifica impostazione di Chrome collegata a Gemini capace di mantenere il browser parzialmente in funzione anche dopo la chiusura. In pratica restano attivi diversi processi in background che continuano a pesare sulla memoria del sistema senza che nulla sia visibile sullo schermo.

L’opzione incriminata è quella che consente all’assistente AI di rimanere sempre accessibile, anche quando il browser non è aperto oppure è stato ridotto a icona. A pensarci bene si tratta di una conseguenza piuttosto logica, visto che un assistente pronto a rispondere in qualsiasi momento ha bisogno di qualcosa che resti acceso dietro le quinte. Il punto è che chi non mastica molto di questi aspetti tecnici difficilmente collegherebbe le due cose, e Google non lo specifica in modo esplicito. Proprio per questo vale la pena sottolinearlo, così da evitare che qualcuno si ritrovi con la memoria occupata senza capirne il perché.

La scoperta nel Task Manager e i tentativi a vuoto

Il redditor ha notato l’anomalia consultando il Task Manager di Windows. Dopo aver chiuso Chrome con il classico pulsante X in alto a destra, nell’elenco comparivano ancora diversi processi riconducibili al browser, tutti regolarmente attivi. Sommati insieme occupavano una quantità di RAM tutt’altro che trascurabile, compresa tra i 300 e i 700 MB, un valore che su computer con poca memoria può fare una certa differenza.

Il dettaglio più curioso è che l’utente aveva già disattivato l’opzione che permette alle applicazioni in background di continuare a girare dopo la chiusura di Chrome, cioè proprio l’impostazione che in teoria avrebbe dovuto impedire comportamenti del genere. Eppure i processi rimanevano lì, come se il browser non fosse mai stato spento davvero.

Arrivare alla radice del problema non è stato immediato, anzi ha richiesto parecchio tempo. Prima di individuare il ruolo di Gemini, l’utente ha provato praticamente tutte le soluzioni più comuni. Ha disabilitato le estensioni installate, ha rimosso le web app, ha cancellato cookie e cache e si è spinto fino a ripristinare il browser alle impostazioni predefinite, senza però riuscire a eliminare i processi che continuavano a restare attivi in memoria.

Fonte: TecnoAndroid