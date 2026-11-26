Tesla sta lavorando a una Model Y senza volante e pedali, un’auto pensata per trasportare gruppi di sei o sette persone senza che nessuno a bordo si metta alla guida. A rivelarlo è stato Elon Musk durante il DealBook Summit organizzato dal New York Times, dove ha spiegato che l’intenzione è portare su un veicolo più spazioso la stessa impostazione già adottata con il Cybercab.

Il ragionamento del numero uno di Tesla è piuttosto lineare. “Avremo comunque bisogno di veicoli autonomi per quattro o sei persone, o per un’intera famiglia”, ha dichiarato Musk. Da qui nasce l’idea di una Model Y che i passeggeri possano usare senza avere alcuna possibilità di guidarla. Le versioni tradizionali con i normali comandi non spariranno dal listino e continueranno a essere disponibili accanto alla nuova variante.

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Una Model Y che nasce già senza comandi

Va detto che la flotta autonoma di Tesla impiega già esemplari di Model Y. Quelle vetture però conservano volante e pedali, esattamente come le auto che si trovano normalmente in strada. Il progetto illustrato da Musk va in un’altra direzione e prevede un modello che esca direttamente dalla fabbrica privo di questi elementi, proprio come accade con il Cybercab. Si tratta quindi di una differenza sostanziale rispetto ai mezzi che oggi compongono la flotta del costruttore americano.

Sul resto le informazioni scarseggiano. Musk non è entrato nel merito delle modifiche all’abitacolo e non ha spiegato come verrebbero disposti i sedili per accogliere sei o sette occupanti. Mancano dunque dettagli concreti su come si presenterà l’interno di un’auto che, di fatto, non avrà più un posto di guida nel senso classico del termine.

Più posti rispetto al Cybercab ma nessuna data

La differenza principale con il Cybercab riguarda la capacità di trasporto. Il robotaxi di Tesla ha soltanto due sedili, una scelta che secondo Musk permette di coprire il 90% delle miglia percorse dai passeggeri. Meno posti significa anche interni più semplici e costi più contenuti, con l’obiettivo dichiarato di mantenere il prezzo sotto i 26.000 euro circa.

La Model Y autonoma servirebbe invece a coprire gli spostamenti che il Cybercab non può gestire, cioè quelli di famiglie e comitive più numerose. In pratica i due modelli finirebbero per affiancarsi, uno dedicato ai tragitti di chi viaggia da solo o in coppia e l’altro pensato per chi ha bisogno di più spazio a bordo.

Sulle tempistiche però non ci sono indicazioni. Musk non ha detto quando la nuova versione potrebbe debuttare e non ha chiarito se sarà acquistabile anche dai clienti privati. Come termine di paragone c’è il Cybercab, che di recente è stato reso disponibile a un gruppo selezionato di acquirenti. Le condizioni sono piuttosto rigide, con limiti sulle aree in cui è possibile utilizzarlo e un abbonamento obbligatorio da circa 260 euro al mese per le funzioni autonome indispensabili al suo funzionamento.

Per la Model Y senza volante il quadro è ancora tutto da definire. Prezzo, condizioni di utilizzo e destinatari dell’offerta non sono stati stabiliti, e non è chiaro se la vettura sarà rivolta agli operatori di flotte oppure anche a chi vorrà acquistarla per uso personale.

Fonte: TecnoAndroid