Chi aspettava l’occasione giusta per portarsi a casa un gioco di corse ambientato nell’universo di Guerre Stellari ha adesso un buon motivo per farlo, perché con il Black Friday l’edizione speciale di Star Wars: Galactic Racer Deluxe Edition per PS5 scende a 66,99 euro su Amazon. Il prezzo consigliato sarebbe di 79,99 euro, quindi lo sconto si attesta al 16% e permette di risparmiare 13 euro tondi. Sulla piattaforma si tratta del minimo storico, ovvero della cifra più bassa mai vista finora per questa versione del gioco.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, un dettaglio che per molti fa la differenza quando si parla di acquisti online. Chi dovesse cambiare idea dopo averlo ricevuto può restituirlo entro 14 giorni, nel caso in cui il titolo non dovesse convincere. Va precisato poi che i prezzi indicati si riferiscono al momento della stesura dell’articolo e potrebbero cambiare nel giro di poco tempo, come succede spesso durante le promozioni legate al Black Friday, quando le offerte si alternano con una certa rapidità.

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Cosa c’è dentro la Deluxe Edition

La confezione non si limita al semplice disco. La Deluxe Edition include una steelbook con custodia, pensata per chi tiene alla propria collezione fisica, e una serie di contenuti digitali aggiuntivi. Nel pacchetto trovano posto tre veicoli a repulsione esclusivi, una livrea deluxe e un banner giocatore, piccoli extra che servono a distinguersi in pista e a dare un tocco in più alla propria presenza online.

Sul fronte del gioco vero e proprio, Star Wars: Galactic Racer mette ai comandi di mezzi che chiunque abbia visto almeno un film della saga riconoscerà subito. Si guidano landspeeder, speeder bike, sgusci e tanto altro ancora. C’è anche la possibilità di creare un veicolo che rispecchi la propria personalità e di personalizzarlo a piacimento, così da avere un mezzo davvero unico con cui affrontare le gare. Per chi ama la competizione diretta sono previsti scontri strategici in modalità PvP, quindi contro altri giocatori in carne e ossa.

Chi invece preferisce giocare per conto proprio può dedicarsi alla campagna in solitaria. In alternativa è possibile prendere parte al Campionato Galattico, una delle modalità di punta dell’esperienza. Le opzioni insomma non mancano, e il titolo riesce a soddisfare sia chi cerca la sfida contro altre persone sia chi vuole semplicemente correre in tranquillità senza pressioni esterne.

Un arcade veloce con una campagna roguelite

Nel complesso Star Wars: Galactic Racer si presenta come un gioco di corse veloce, solido e spettacolare. Il gameplay ha un’impostazione arcade dichiarata e corre davvero a ritmi altissimi, senza concedere troppe pause a chi sta al volante. Accanto a questo c’è una campagna in stile roguelite che risulta fresca e impegnativa, una scelta che dà al titolo un’identità precisa rispetto ad altri esponenti del genere e che spinge a riprovare più volte le stesse sfide per migliorare.

Anche il comparto tecnico è ben realizzato, e si nota soprattutto quando la velocità sale e lo schermo si riempie di veicoli e ambientazioni. Per tutte queste ragioni il gioco è sicuramente consigliato agli appassionati delle corse arcade, che con questa promozione possono trovare la Deluxe Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon, a 66,99 euro invece di 79,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid