Google: chiude Dark Web Reports, lo strumento contro il dark web non ha convinto

Google ha deciso di mettere fine a Dark Web Reports, lo strumento pensato per monitorare la presenza dei dati personali nel dark web. La comunicazione è arrivata in modo ufficiale e segna la conclusione di un servizio che, dopo una prima fase riservata agli abbonati Google One, era stato esteso lo scorso anno a tutti gli account Google.

Un monitoraggio utile, ma senza azioni concrete

L’obiettivo di Dark Web Reports era piuttosto chiaro: avvisare gli utenti nel caso in cui indirizzi email, password o altre informazioni sensibili fossero emerse nei circuiti illegali della rete. Il problema, secondo Google, è che il servizio si fermava lì. Una volta ricevuta la segnalazione, mancavano indicazioni pratiche su come intervenire per limitare i danni o prevenire ulteriori abusi.

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La dashboard finiva così per trasformarsi in un elenco di avvisi poco utili sul piano operativo. Anziché ripensare lo strumento e arricchirlo con suggerimenti più concreti, l’azienda ha scelto di interromperlo e concentrare le risorse su soluzioni ritenute più efficaci per la protezione degli account.

Le motivazioni ufficiali di Google

Nella spiegazione fornita, Google chiarisce che il feedback raccolto nel tempo ha evidenziato proprio questo limite: informazioni generiche, ma pochi passaggi attuabili per risolvere il problema. La scelta di chiudere Dark Web Reports nasce quindi dalla volontà di puntare su strumenti che offrano una protezione più immediata e comprensibile.

Secondo quanto comunicato, il servizio smetterà di cercare nuove informazioni dopo il 15 gennaio 2026. Dal 16 febbraio 2026 diventerà completamente inaccessibile e tutti i dati raccolti verranno eliminati in modo definitivo.

Nessuna alternativa diretta, almeno per ora

Al momento non è chiaro se Google lancerà in futuro un servizio analogo. L’impressione è che l’azienda stia preferendo un approccio più diretto alla sicurezza, basato su strumenti già disponibili e ritenuti più efficaci.

Google invita infatti a rafforzare la protezione degli account attraverso autenticazione a due fattori, passkey e l’uso di Google Password Manager, soluzioni che riducono in modo concreto il rischio di compromissione anche nel caso di fughe di dati.

La chiusura di Dark Web Reports rappresenta quindi un cambio di strategia: meno monitoraggio passivo e più prevenzione attiva, con l’obiettivo di rendere la sicurezza digitale più semplice e realmente utile per gli utenti.