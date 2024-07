Una delle funzionalità più interessanti e apprezzate all’interno della suite di abbonamento a Google one è senza alcun dubbio quella legata al report del dark web, tale funzionalità consente dopo l’inserimento dei nostri dati di monitorare se questi ultimi entrano in circolazione all’interno del dark web all’interno di database frutto di violazione effettuate in giro nel web.

In passato per usufruire di questo pool di funzionalità era necessario sottoscrivere un abbonamento a Google one a pagamento dopodiché inserire i nostri dati in un apposito campo protetto ovviamente da crittografia per tutelare la nostra privacy e lasciare fare il lavoro a Google che iniziava a monitorare se tutti i nostri riferimenti entravano in circolazione nel web oscuro, Google che poi si impegnava a inviare un report mensile all’utente con tutto ciò che riusciva a reperire.

Da fine Luglio addio al report

L’immagine presenta un avviso che recita: “Da fine luglio, il report del dark web non sarà più disponibile su Google One. Se vuoi continuare a usarlo, consulta l’articolo del Centro assistenza per maggiori dettagli“.

A partire dunque dalla fine di luglio non sarà più necessario avere un abbonamento Google one ma basterà avere un comune account gratuito per poter usufruire di questa funzionalità che dunque sarà disponibile per tutti gli utenti, attualmente la pagina dedicata non presenta ancora tutte le info aggiornate a riguardo, ciò nonostante Google sta già lavorando a inserire tutte le info per consentire un facile accesso a tutti gli utenti che lo desiderano.

Se dunque siete anche voi curiosi di verificare se i vostri dati sono in circolazione nel web oscuro, oramai è solo una questione di tempo dal momento che è molto presto tale funzionalità messa a disposizione da Google sarà disponibile per tutti quanti e non sarà più necessario corrispondere nessun tipo di pagamento.