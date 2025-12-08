Google: Call Reason e una nuova feature per messaggi

Come ben sapete, Google lavora a pieno regime per mantenere le proprie applicazioni, sempre giornate e al passo coi tempi in termini di funzionalità ed efficienza, l’azienda infatti vuole rendere il proprio ecosistema assolutamente competitivo in modo da portare gli utenti a scegliere le sue piattaforme, di conseguenza ogni applicazione non viene lasciata indietro e anzi vengono integrate nuove funzionalità praticamente tutti i giorni, oggi nello specifico vi parliamo di Google Telefono e Google Messaggi, le piattaforme per effettuare chiamate e inviare messaggi proprietari di Google e normalmente installate in tutti i device Pixel ma in generale in tutti i dispositivi Android che non usano applicazioni proprietarie.

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Call Reason e altro

Dopo averlo annunciato qualche settimana fa, Google ha rilasciato in beta la nuova funzionalità Call Reason, nello specifico tale funzionalità permette a due utenti che stanno utilizzando nello specifico l’applicazione Google telefono, di segnalare l’uno all’altro se la chiamata che stanno effettuando è urgente, di conseguenza l’utente che vedrà la chiamata in entrata potrà capire se è il caso di rispondere immediatamente o se magari può anche non farlo e dare la priorità ad altri impegni in quel momento, la funzionalità al momento e in uno stato embrionale dal momento che Google aveva promesso la possibilità di segnalare anche la motivazione, sicuramente la versione completa arriverà nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda invece Google messaggi, arriva una funzionalità di protezione, nello specifico nel caso un utente venga aggiunto all’interno di un gruppo da un numero sconosciuto, l’applicazione fornirà le informazioni su quel numero, il numero di utenti partecipanti al gruppo e quanti di questi sono salvati in rubrica, in basso saranno poi presenti due pulsanti che consentiranno di scegliere se rimanere nel gruppo oppure abbandonarlo e nel caso segnalarlo, ciò è fatto appositamente per rendere più facile evitare i pericoli agli utenti aumentando la loro consapevolezza quando entrano in un gruppo.