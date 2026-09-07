Google Calcolatrice, Orologio e Recorder: nuove icone su Android

Le nuove icone di Google per Calcolatrice, Orologio e Recorder stanno arrivando su un numero sempre più ampio di dispositivi Android, chiudendo di fatto un’operazione di restyling partita mesi fa e proseguita senza troppo clamore. Chi apre il cassetto delle app in questi giorni potrebbe trovarsi davanti tre simboli diversi da quelli visti fino a poco tempo fa, tutti costruiti attorno allo stesso schema: sfondo bianco, forme pulite, colori sfumati.

L’idea di fondo è semplice. Dopo aver sistemato l’aspetto del sistema operativo con Material 3 Expressive, Google si è accorta che alcune sue applicazioni continuavano a esibire icone ferme a canoni estetici vecchi di anni, stonate rispetto a tutto il resto. Il lavoro sulle app della suite Workspace, arrivate a una nuova veste grafica nel mese di maggio, è stato solo il primo passo di un percorso più ampio.

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Un restyling partito con i Pixel 11

Il grosso della novità è arrivato insieme a Pixel 11, presentati un paio di settimane fa, quando cinque applicazioni hanno debuttato con icone completamente ridisegnate. Per Fotocamera Pixel e Meteo Pixel il discorso è andato oltre il semplice aspetto grafico, visto che entrambe hanno portato con sé cambiamenti concreti nelle funzioni, particolarmente evidenti nel caso della fotocamera sui nuovi modelli.

A quelle cinque se ne sono aggiunte altre due, My Pixel e Lente d’ingrandimento, con la prima che sui dispositivi più recenti guadagna anche una piccola personalizzazione. Il filo conduttore, in tutti i casi, resta identico: colori a gradiente, elemento centrale che poggia su una base bianca e pieno supporto alle icone a tema, quelle che si adattano automaticamente alla tavolozza scelta per il sistema.

Google Calcolatrice, addio ai quattro settori

Google Calcolatrice arriva alla versione 9.3, fino a pochi giorni fa riservata a Pixel 11 dove era già preinstallata. Sparisce la vecchia icona divisa in quattro settori colorati, sostituita da uno sfondo bianco su cui restano protagonisti i simboli delle operazioni, meno, per, più e uguale. La disposizione è la stessa di prima, ma ora ogni simbolo è racchiuso in un cerchio verde, scuro per i primi tre e più chiaro per l’uguale, e i quattro cerchi insieme formano un quadrato.

Il cambiamento non si ferma all’app. Anche il riquadro dedicato alla calcolatrice nel pannello delle impostazioni rapide adotta la stessa grafica, così da non creare quel piccolo scollamento visivo che capita quando un’icona viene aggiornata a metà. Per ottenere la novità basta aprire la pagina dell’applicazione sul Google Play Store e toccare Installa oppure Aggiorna.

Orologio e Recorder completano il quadro

Google Orologio è stata la prima delle tre a muoversi su larga scala, con la versione 9.1 che ha mandato in pensione il design pieno in favore del solito fondo bianco. Al centro compare un quadrante con sfondo blu sfumato e le lancette sopra, quella dei minuti in bianco e quella delle ore in un blu molto scuro. Dettaglio non banale, l’icona è interattiva e segue l’ora reale. Anche le voci del menù contestuale dell’app cambiano colore, passando alle sfumature gradiente in linea con il nuovo corso.

Chiude il gruppo Google Recorder, il registratore dei Pixel, aggiornato alla versione 44.2.20260709, la stessa preinstallata sui modelli più recenti. Qui l’azienda di Mountain View ha praticamente ribaltato lo schema cromatico di prima: dove c’era un fondo rosso con l’onda sonora bianca ora c’è un fondo bianco con l’onda sonora rossa, sfumata verso il rosa e resa un po’ più spessa e stilizzata.

Per entrambe le applicazioni la procedura è la stessa vista per la calcolatrice, ovvero una visita alla pagina sul Play Store e un tocco su Installa, se l’app non fosse già presente sul dispositivo, oppure su Aggiorna quando il pacchetto è disponibile. Il rollout procede in modo graduale, quindi non tutti gli utenti vedranno le nuove icone nello stesso momento.