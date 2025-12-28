Google aggiorna NotebookLM: integrazione con Gemini 3 e nuove funzioni per le feste

Google chiude l’anno con un regalo per gli utenti di NotebookLM, la piattaforma AI pensata per organizzare appunti, documenti e progetti in modo intelligente. Il colosso di Mountain View ha annunciato tramite un post su X che il servizio si basa ora su Gemini 3, il modello multimodale più avanzato dell’azienda, portando con sé una serie di miglioramenti sostanziali in termini di comprensione e ragionamento. L’aggiornamento arriva proprio in tempo per le festività natalizie e segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Google per integrare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto del suo ecosistema produttivo.

NotebookLM si integra con Gemini: appunti più “intelligenti”

Con questa nuova versione, NotebookLM sfrutta pienamente le capacità di Gemini 3, permettendo agli utenti di caricare i propri Notebooks direttamente all’interno dell’app Gemini. Ciò apre la strada a una gestione ancora più dinamica dei contenuti:

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

sarà possibile combinare più Notebooks per creare report o riepiloghi complessi,

generare immagini o piccole applicazioni basate sui contenuti già salvati,

e perfino arricchire i Notebooks con ricerche online, attingendo direttamente ai risultati più aggiornati del web.

Il risultato è un ambiente di lavoro più fluido, in cui testo, immagini e dati dialogano tra loro per favorire la produttività e la creatività.

Arrivano le Data Tables e l’esportazione migliorata

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione delle Data Tables, una funzione che consente di ottenere sintesi automatiche e ordinate delle fonti sotto forma di tabelle, pronte per essere esportate in Google Fogli. Questa novità punta a semplificare l’organizzazione dei dati e la condivisione dei risultati delle proprie ricerche.

Inoltre, Google ha reso più flessibile l’esportazione dei contenuti di NotebookLM: ora, attraverso lo Studio Panel, è possibile selezionare i tre puntini accanto ai documenti di briefing, alle note salvate o alla guida allo studio per esportarli direttamente in Google Documenti o in Fogli, a seconda del tipo di contenuto.

Distribuzione e disponibilità

Le nuove funzionalità basate su Gemini 3 e le Data Tables sono già disponibili per gli utenti Pro e Ultra, mentre il rollout per gli account standard avverrà nelle prossime settimane. Con queste aggiunte, NotebookLM si consolida come uno degli strumenti più avanzati del pacchetto produttivo Google, trasformandosi da semplice blocco note intelligente a piattaforma di ricerca e creazione collaborativa, perfettamente integrata nell’ecosistema Gemini.