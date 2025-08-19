Google Documenti, fogli e presentazioni: primi cenni di Material 3 Expressive

Come ben sapete, Google ha iniziato una lenta ma progressiva transizione verso il proprio nuovo linguaggio di design definito come Material 3 Expressive, si tratta nello specifico di un design coerente con quello che verrà adottato all’interno di Android 16 e dunque Google si sta impegnando ad adattare tutta la propria suite di applicazioni in modo da renderle coerenti graficamente con la nuova interfaccia grafica, dopo aver aggiornato numerose applicazioni ora arriva il turno di Google documenti, fogli e presentazioni, le quali rappresentano tre delle principali applicazioni della suite Workspace.

Si cambia pian piano

La nuova filosofia della società è molto chiara, non entra nelle applicazioni a Gambatesa ma in forma decisamente più blanda andando a introdurre varie novità grado per grado senza stravolgerle, nelle ultime ore numerosi elementi in salsa con il nuovo design hanno iniziato a raggiungere le varie applicazioni citate sopra, la parte di queste tre applicazioni che riceve il nuovo design è l’editor, aprendo un nuovo documento, un foglio o una presentazione, verremo accolti da un nuovo indicatore di caricamento, un elemento circolare che si riempie con una forma ondulata, anche i vari pulsanti dell’interfaccia sono stati rivisti, adesso hanno infatti la forma di una pillola e seguono i colori dinamici del dispositivo, il foglio sale dal basso verso l’alto e presenta una maniglia per regolarne la posizione visibile, sarà caratterizzato da angoli arrotondati e contiene alcuni pulsanti divisi per gli elementi.

Questi cambiamenti sono in fase di prova e di rilascio per tutti gli utenti probabilmente dal lato server, di conseguenza per poterli utilizzare, vi basterà avere installata l’ultima versione delle varie applicazioni che abbiamo appena descritto e i cambiamenti dovrebbero apparire da un momento all’altro in totale autonomia, nel caso non aveste l’ultima versione vi basterà effettuare l’aggiornamento oppure disinstallare l’applicazione e installarla da zero scaricandola dal Play Store o da Google.