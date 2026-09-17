Gemini usato in casa nell’86% dei casi, non per lavoro

Che Gemini venisse usato soprattutto per lavorare era un’idea diffusa, e invece i numeri raccontano una storia diversa: l’intelligenza artificiale conversazionale vive soprattutto dentro le case, tra frigoriferi da riempire, elettrodomestici che fanno i capricci e scontrini da mettere in ordine. Google mette sul tavolo una cifra che colpisce, cioè oltre l’86% delle interazioni con i chatbot avverrebbe fuori dall’ambito professionale. Non nelle riunioni, non davanti a un foglio di calcolo, ma in cucina, in salotto, davanti a un modem con la spia che lampeggia.

Il dato arriva dallo studio AI & Economy ATLAS v1.0, costruito analizzando 15 milioni di interazioni anonimizzate. Un campione piuttosto ampio, che serve a rispondere a una domanda semplice e allo stesso tempo scomoda per chi vende questi strumenti come acceleratori di produttività: a cosa servono davvero, una volta usciti dall’ufficio.

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Le faccende domestiche diventano il terreno di gioco dell’AI

In ambito professionale gli impieghi sono più o meno quelli che tutti immaginano, ovvero scrivere documenti, analizzare dati, programmare, preparare presentazioni. Roba concreta, misurabile, spesso noiosa. Eppure la fetta più grande dell’utilizzo dei chatbot si sposta altrove, in quella zona grigia della vita quotidiana fatta di piccoli problemi che nessuno ha voglia di risolvere cercando manuali o video tutorial.

Google ha scelto di illustrare il fenomeno portando quattro esempi legati proprio a Gemini, la sua soluzione di intelligenza artificiale ormai familiare a parecchi utenti. Il primo riguarda le piccole riparazioni casalinghe, quelle che di solito finiscono con una telefonata a un amico più pratico oppure con una ricerca disordinata tra forum vecchi di dieci anni.

Gemini Live, la fotocamera come strumento diagnostico

Il punto interessante è il metodo. Con Gemini Live si può usare la fotocamera dello smartphone per mostrare direttamente il problema all’assistente, senza doverlo descrivere a parole. Una spia che lampeggia sul modem, per fare l’esempio più banale e più frequente, viene semplicemente inquadrata mentre si chiede cosa significhi e come intervenire. L’AI guarda, interpreta, risponde.

Lo stesso approccio funziona in cucina, dove le variabili sono infinite e la descrizione a voce spesso non basta. Mostrare è più veloce che spiegare, e questa è forse la ragione per cui l’uso domestico dell’AI conversazionale è cresciuto così tanto rispetto a quello lavorativo. Non serve conoscere il termine tecnico giusto, non serve sapere come si chiama quel pezzo che si è staccato. Basta puntare la fotocamera.

Perché il dato dell’86% racconta qualcosa di più

Quella percentuale non è solo una curiosità statistica. Racconta che gli assistenti basati su Google e sui modelli generativi si sono infilati nelle pieghe della giornata, in momenti in cui nessuno penserebbe di aprire un’app dedicata. La spesa da organizzare, il frigorifero mezzo vuoto da cui tirare fuori una cena, l’elettrodomestico che non parte, le ricevute accumulate sul tavolo.

Sono tutte attività che prima si risolvevano con abitudine, intuito o rassegnazione. Ora finiscono in una conversazione con un modello linguistico, spesso con risultati immediati. Lo studio ATLAS fotografa esattamente questo passaggio, cioè uno spostamento del baricentro dall’uso professionale a quello personale, e lo fa con un campione di 15 milioni di interazioni che difficilmente può essere liquidato come un caso isolato.